광주 대표단 24∼27일 AI 기업·타운 찾아 전략 모색

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 강기정 시장 등 광주시 대표단이 인공지능(AI) 혁신정책 벤치마킹과 글로벌 협력 강화를 위해 24∼27일 중국 항저우와 상하이를 방문한다.

23일 광주시에 따르면 24일 출국하는 대표단은 먼저 딥시크, 유니트리 등 ‘육소룡(六小龙)’ 기업과 알리바바를 배출한 항저우를 찾아 AI 정책, 실증 사례, 인재양성 전략 등을 집중적으로 살펴볼 예정이다.

강 시장은 루산 저장성 부성장과 과학기술청·상무청 부청장을 만나 중국 정부 주도의 AI 전략과 핵심 정책을 청취한다.

또 광주시와 저장성 간 산업·경제 협력 방안을 논의할 예정이다.

대표단은 중국 유일의 디지털산업 국가급 전시회인 ‘항저우 디지털 무역 박람회’에 참석하고, 이어 저장대학교를 방문해 기술 엘리트 육성 시스템과 대학 중심 창업 생태계를 벤치마킹한다.

대표단은 또 항저우 AI 산업벨트의 핵심 거점인 ‘항저우 AI컴퓨팅센터’와 ‘AI타운’을 방문해 ‘AI 광주’ 전략을 구체화할 계획이다.

또 중국 AI의 심장으로 불리는 상하이 화웨이 렌추후 R&D센터를 방문해 화웨이 고위관계자와 면담을 갖고 AI 생태계의 비전과 미래를 공유할 예정이다.