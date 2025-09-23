조합원 찬반투표서 찬성표 66.5% 2024년 성과급 1750만원 지급

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국GM은 노사가 도출한 ‘2025년 임금 교섭’ 잠정합의안이 조합원 찬반투표를 통해 최종 가결됐다고 23일 밝혔다.

전체 조합원 가운데 총 6508명이 투표에 참여했으며, 이 가운데 4330명(찬성률 66.5%)이 잠정합의안에 찬성했다.

한국GM 노사의 이번 합의안은 ▷기본급 인상 9만5000원 ▷타결 일시금 및 2024년 경영성과급 1750만원 지급 ▷지역사회 상생을 위한 20만원 재래시장 상품권 지급 ▷각종 수당 인상 등을 주요 내용으로 한다.

로버트 트림 노사 및 인사 부문 부사장은 “노동조합의 잠정합의안 가결로 2025년 노사 교섭을 마무리할 수 있게 되어 기쁘다”며 “지속되고 있는 대외 불확실성을 극복하고, 회사의 경쟁력과 지속 가능성을 확보하기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

한편, 한국GM 노사는 지난 5월 29일 상견례를 시작으로 지난 18일 잠정합의안 도출까지 19차례의 교섭을 가졌으며, 노동조합은 22일과 23일에 걸쳐 잠정합의안에 대한 조합원 총회(찬반투표)를 진행했다.