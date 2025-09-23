황건일 위원, 23일 기자간담회 미국과 금리차 축소 점진적으로 통화스와프 다양하게 사용해야

[헤럴드경제=홍태화 기자] 황건일 한국은행 금융통화위원회 위원은 23일 “시장에서 기대하는 것처럼 한 번 정도는 저도 (기준금리 인하를) 해야 한다고 생각하는데 그게 이번이 될지 다음이 될지 많이 고민이 된다”면서도 “만약 지금 (결정을) 하라고 한다면 솔직히 개인적으로는 금융 안정에 더 초점을 두고 싶다”고 말했다.

황 위원은 이날 한은 기자간담회에서 “지난해 11월 (금리 결정 때도) 고민을 많이 한 적이 있었는데 이번에도 고민이 많다”며 이같이 밝혔다.

그러면서 “가계 대출 규모나 증가 속도가 거래가 일어나고 한, 두 달 뒤에 나오기 때문에 일부 지역에서 많이 올랐던 것에 따른 그 (가계대출 증가) 속도가 어떻게 될지 중점적으로 보고 있다”고 전했다.

내외금리차(한미금리차)도 점진적으로 줄여나가야 한다고 강조했다. 미국보다 금리 인하 속도를 느리게 가져가야 한다는 의미다.

황 위원은 “개인적으로 내외금리차 문제는 중요한 부분이라고 생각한다”며 “(기획재정부) 현직에 있을 때 국제금융을 했기 때문에 다른 금통위원보다 금리 차 문제는 점점 줄여 나갔으면 좋겠다고 생각한다”고 밝혔다.

건설 부문 불황이 예상보다 더 깊고 길게 이어지는 가운데 서울을 중심으로 한 부동산 상승세가 꺾이고 있지 않아 통화정책 결정을 내리기 쉽지 않은 상황을 전하면서도 현재의 입장은 금융 안정에 보다 무게를 두고 있다고 밝힌 것이다.

오는 10월 기준금리 결정에서 아직은 금리 동결에 한 표를 행사할 가능성이 다소나마 크다는 얘기를 에둘러 표현한 것으로 보인다.

다만, 이는 현재까지의 생각으로 건설투자와 경기 부진의 최신 데이터를 보면서 언제든지 바뀔 수 있다.

특히 황 위원은 건설투자 부문의 부진이 어느 정도로 이어질지 최신 데이터를 확인해야 한다고 재차 강조했다.

그는 “지금 소비나 수출은 9월 조금 위축됐지만 예상했던 것보다 좋았는데, 지금 문제는 이 수출과 소비를 모두 압도적으로 건설 부문이 뒤집었다”고 설명했다.

이어 “건설 부문 최근 통계를 아직 받아보지 못했는데, 이 부분이 더 악화했을지 보고 싶다”며 “최근에는 공사가 많이 중단된 부분도 있지 않느냐”라고 덧붙였다.

아울러 “금리 인하 필요성은 분명한데, 지금 결정해야 하는 것은 경기를 더 많이 볼 것인지 안정을 많이 볼지에 대한 것”이라며 “금리 인하 기조는 가져가되 어느 시점에서 어디에 초점을 둘지 생각하는 것”이라고 강조했다.

한편 황 위원은 이날 간담회에서 통화스와프, 스테이블코인, 정부 조직개편 등 현안에 대한 의견도 간단하게 밝혔다.

그는 “한미 통화스와프는 과거 실제로 사용했고 그 효과는 엄청났다”며 “앞으로도 통화스와프는 다양하게 해야 하는 것이 바르다고 생각한다”고 말했다.

정부 조직 개편에 대해서는 “한은에서 얘기하는 것이 맞는지 모르겠으나 수요자, 즉 감독의 대상이 되는 금융기관과 일반 소비자의 입장에서 (생각했으면) 좋겠다”며 “모든 규제를 공급자 측면에서 생각하면 이게 항상 좀 그렇다”고 밝혔다.

원화 스테이블코인 관련해서는 “스테이블코인은 은행 중심으로 서서히 진행해야 한다”면서도 “스테이블코인은 이미 거스를 수 없는 흐름이기 때문에 반대한다는 것은 아니다”고 강조했다.