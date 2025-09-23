첫 국회 입법 박람회…민생·기후위기·지역소멸 다뤄 “의원·국민이 깊이 만날 때 살아있는 법 만들어”

[헤럴드경제=주소현 기자] 우원식 국회의장은 23일 “정책 수립과 입법 과정에서 국민의 목소리를 잘 듣고 조정하고 반영하는 게 국회의 기본적인 역할이자 중요한 책무”라며 “현장에서 제안된 국민 의견이 실제 입법과 정책으로 이어지도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

우 의장은 이날 국회 잔디광장에서 열린 ‘2025 국회 입법박람회’ 개막식에서 “국민이 내 손으로 대표자를 뽑아서 국회를 구성하는 데서 나아가 국회의 입법·정책 과정에도 직접 참여할 수 있는 채널을 만들자는 것이 이번 입법박람회의 취지”라며 이같이 말했다.

이어 우 의장은 “국민들이 겪고 느끼는 문제가 국회가 발 디딜 현장이고 그 해답도 현장에 있다”며 “국회가 더 열려 있고 국회의원이 국민과 더 깊이 만날 때 살아있는 법을 만들 수 있기에 이런 기회와 공간이 더 많아지고, 크고 넓게 확장되어야 한다”고 강조했다.

국회가 입법 관련 박람회를 여는 건 이번이 처음이다. 올해는 ‘국민참여로 열린 길, 입법으로 여는 미래’를 주제로 기후위기 극복·지방소멸 대응·민생경제 활성화 등 3대 의제를 다룬다.

우 의장은 “민생, 기후위기, 지역소멸은 우리 사회가 직면한 여러 도전 가운데서도 매우 시급하고, 미래세대에까지 큰 영향을 미치는 과제”라며 “시민대표들이 제안한 의견을 국회가 좋은 법과 정책으로 구현되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.