환경부, 최근 행안부에 안 제출…약칭이 부처 핵심 정책 잣대되기도

[헤럴드경제=이태형 기자]정부 조직 개편으로 내달 출범하는 ‘기후에너지환경부’ 약칭이 ‘기후부’가 될 전망이다.

23일 환경부 관계자들에 따르면 환경부는 최근 행정안전부에 기후에너지환경부 약칭으로 기후부를 제출했다. 영어 명칭은 ‘Ministry of Climate, Energy, Environment’(MCEE)이다.

정부 조직 약칭과 영어 명칭은 행안부가 ‘정부조직 약칭과 영어 명칭에 관한 규칙’으로 관리한다.

정부 조직 약칭은 원활한 의사소통을 위해 3음절로 짓는 것이 원칙이다. 이에 따라 기후에너지환경부 약칭은 기후부가 될 것이라는 전망이 우세했다.

다만 과기정통부(과학기술정보통신부)나 농식품부(농림축산식품부)처럼 3음절을 벗어나는 약칭도 있고, 기후를 환경의 ‘하위영역’으로 볼 수 있다는 점에서 ‘기후환경부’를 약칭으로 써야 한다는 의견도 있었다.

약칭은 기본적으로 편의를 위해 정하는 것이지만 정부가 어느 영역에 더 관심을 두고 역량을 집중하고 싶은지 보여주는 장치이기도 하다.

기후에너지환경부 약칭이 기후부가 되면 기후 이외 환경 정책과 에너지 정책은 ‘뒷전’이냐는 내부 목소리도 불거질 수 있다.

약칭을 두고 논란이 많았던 부처로 고용노동부가 꼽힌다.

1981년 노동청에서 부로 승격된 노동부는 이명박 정부 때인 2010년 정부 조직 개편에 따라 고용노동부가 되면서 약칭을 ‘고용부’로 정했다. ‘일자리 창출’ 등 고용 정책에 더 힘을 집중하려는 당시 정권의 의지가 반영된 결과로 풀이됐다.

이후 15년간 장관 또는 정권이 바뀔 때마다 고용노동부 약칭을 고용부로 할지, 노동부로 할지를 두고 논란이 반복됐다.

이재명 정부 출범 후 고용노동부는 약칭을 노동부로 변경했다.

김영훈 노동부 장관은 “노동의 가치를 소중하게 생각하고 노동자를 광범위하게 보호하겠다는 뜻”이라고 약칭 변경 이유를 설명했다.