2008년 지주택 인가후 내분·소송 부지 확보에도 소유권 분쟁 남아 서울시, 장기전세 포함 973채 계획

서울 여의도와 맞닿아있는 한강변 ‘노른자 땅’ 개발 사업이 13년이 넘도록 지역주택조합 문제로 속도를 내지 못하고 있다. 서울시는 노들역세권(동작구 본동 441번지 일대)에 공동주택을 만들겠다고 밝혔지만, 조합 내 분쟁과 가등기 논란 등이 얽혀있어 착공까지는 시일이 더 소요될 것으로 전망된다.

23일 동작구청 및 부동산 업계 등에 따르면 노들역세권 공동주택 건립사업에 해당하는 부지는 2008년 노량진본동지역주택조합 인가 이후 현재까지도 각종 소송전으로 제동이 걸린 상태다.

해당 사업지는 1·9호선이 있는 노량진역, 9호선 노들역 인근에 위치해 있는 약 3만㎡(9000평) 규모다. 지리적으로 보면 강남·여의도와 맞닿아있고, 한강대교를 넘으면 용산까지 갈 수 있어 서울 지역의 ‘교통 요지’로 손꼽힌다. 한강 조망도 가능해 개발 이점이 크지만 이 곳은 10년 넘게 방치돼있다.

노량진 본동은 과거 지주택 사업으로 시작돼 2010년에는 서울시 건축심의까지 통과했다. 하지만 이후 조합장 자격 시비, 자금 횡령 등 내분을 겪다 조합이 부도났고 2012년 토지소유권을 넘겨야했다. 토지소유권은 시행사인 로쿠스에 넘어갔고, 하나자산신탁으로 신탁등기가 이뤄져 사업은 다시 새 국면을 맞았다.

로쿠스는 2012년 공매 당시부터 95% 이상 소유권을 확보한 뒤 현재까지 99% 이상 사업부지를 확보한 것으로 알려졌다. 부지 내 건물 대부분이 철거됐지만 각종 소송전과 일부 관계자들이 부지 내 가등기를 신청하면서 상황이 복잡해진 것으로 파악됐다. 착공에 들어가려면 부지를 100% 소유해야하는데, A·B빌라의 각 한 호실에 2013년부터 수십명의 사람들이 가등기를 설정했기 때문이다.

시행사 측에서는 사업주체의 업무를 방해한다는 점을 근거로 2개 호실에 대해 각각 가등기말소 소송을 제기해 승소한 것으로 전해졌다.실제 최근 하나자산신탁은 서울중앙지방법원에 제기한 A빌라 C호실의 가등기말소 소송에서 승소했는데 서울지법은 판결문에 “소송비용은 피고들이 부담하라”며 “소유권이전 청구권 가등기의 말소등기절차를 각 이행하라”고 밝혔다. 하지만 연이은 승소에도 2심, 3심이 진행되는 과정에서 관련 금융비용은 지속적으로 불어날 전망이다.

동작구청 측은 “소송전을 통해 나머지 미매입 토지에 대한 분쟁을 해결해야 한다”며 “소송 진행상황에 따라 (개발사업 방향이 달려있어) 언제쯤 문제가 해결될지는 답하기 어렵다”고 했다.

한편 서울시는 이 부지 일대에 장기전세주택 288세대를 포함한 총 973세대의 공동주택 6개동을 건립할 계획이다. 지난 7월 서울시의 도시·건축공동위원회에서 이같은 내용을 담은 장기전세주택사업 관련 ‘본동 지구단위계획 변경’을 수정 가결됐다.

당시 서울시는 지구단위계획 변경안을 내놓으며 “해당 대상지는 2008년부터 부분 철거 시작 후 7년 이상 장기 유휴부지로 남아 있어, 해당 대상지의 안전 문제 해결과 주거 환경 개선이 시급하다”며 “양질의 장기전세주택 확보, 기반시설 개선 등을 통해 지역 주민의 주거환경 개선에 나서겠다”고 했다. 서정은 기자