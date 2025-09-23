박지원 부회장·주요사 경영진 출장 아마존, 엔비디아, 스탠포드대 방문 AI 기술현황·제조현장 사례 관찰 비즈니스 전 분야의 AI 전략 모색

박지원 두산그룹 부회장을 비롯한 두산 최고 경영진이 인공지능(AI) 혁신 방안을 모색하기 위해 미국 시애틀, 실리콘밸리 출장길에 올랐다. 4일 동안 아마존 및 엔비디아 본사, 스탠포드대 AI 연구소 등을 방문해 AI 시대 두산의 생존 전략을 구상할 것으로 전망된다.

▶박지원 부회장 “주어진 시간 많지 않다”=두산은 박 부회장을 비롯한 그룹 경영진이 22~25일(현지시간) 미국 시애틀과 실리콘밸리 지역을 찾아 아마존, 엔비디아, 퍼플렉시티 등을 방문한다고 23일 밝혔다. 이번 방문에는 정연인 두산에너빌리티 부회장, 유승우 ㈜두산 사장, 김민표 두산로보틱스 부사장 등 주요 계열사 대표이사(CEO)가 참여한다. 김도원 지주부문 최고전략책임자(CSO) 사장을 포함한 각 사 CSO도 동행한다.

두산 경영진이 출장 기간 빅테크 본사에서 AI 기술 현장을 직접 살피고 관계자들과 미팅을 갖는다. 스탠포드대 AI 연구소인 스탠포드 HAI 연구진, 맥킨지와 BCG 등 컨설팅 업계 전문가와도 AI 혁신을 주제로 머리를 맞댈 계획이다. 아울러 퍼플렉시티, 피지컬인텔리전스 등 피지컬 AI와 에어전틱 AI를 선도하는 스타트업도 만난다.

박 부회장은 경영진에게 “활용 가능한 모든 영역에서 AI를 접목해야 경쟁에서 앞서갈 수 있다. 주어진 시간이 많지 않다”고 강조했다.

두산의 이번 출장은 AI 혁신 로드맵을 구상하기 위해 이뤄졌다. AI 시대 경쟁 우위를 확보하기 위해선 최신 기술을 채택하는 것 뿐만 아니라 AI 전문가 확보, AI 친화적 조직 문화 구축 등 전 분야에 걸쳐 혁신이 이뤄져야 한다고 판단한 것이다.

두산은 AI 기업으로 도약하기 위해 과감한 투자를 하고 있다. 5월에는 지주부문에 피지컬 AI 혁신을 담당하는 조직인 PAI(피지컬 AI) 랩을 신설했다. 핵심 계열사인 두산밥캣은 자율작업 소형건설기계, 두산로보틱스는 피지컬 AI가 접목된 협동로봇 개발을 진행하고 있다.

▶사실상 빈 시간 없는 강행군 일정=4일에 걸친 미국 출장은 식사 시간을 제외하고 빈 시간이 없을 정도로 빡빡한 일정으로 진행된다고 두산은 설명했다. 박지원 부회장과 경영진은 22일 첫 방문지로 시애틀 아마존 본사를 찾았다. 아마존의 AI 기반 제조 및 사무 생산성 개선프로젝트 사례를 우선 살펴본 뒤, 물류센터를 방문해 현장에 적용된 AI·로보틱스 기술을 확인하고 협업 방향을 모색했다.

이후 엔비디아를 방문해 에이전틱 AI와 피지컬 AI에 대한 기술 현황과 사례를 확인할 계획이다. 두산은 각 사업부문별 피지컬 AI 비전과 미래 전략에 대한 논의와 협업을 진행할 예정이다.

두산 경영진은 이어 두산과 산학 협력 파트너십을 맺고 있는 스탠포드 HAI에서 최예진 교수 등 주요 연구진을 만날 계획이다. 최 교수는 최근 시사주간지 타임(TIME)이 발표한 AI 분야 가장 영향력 있는 100인(타임 100 AI 2025)에 이름을 올린 바 있다. 두산 경영진은 이번 만남을 통해 로보틱스 분야에 적용될 AI 기술의 발전 방향에 대한 인사이트를 공유받을 예정이다. 두산이 영위하고 있는 사업과 관련해 진행되고 있는 HAI 연구 성과도 확인할 예정이다.

이외에도 피지컬인텔리전스, 퍼플렉시티 등 AI 분야 스타트업 및 전문가 집단과 만나 협업을 논의할 예정이다. 두산 관계자는 “두산은 그동안 AI 관련 조직을 강화하고, 경영진을 대상으로 AI 집중교육을 진행했다”며 “각 사 경영진들은 이번 출장을 계기로 AI 혁신에 더욱 속도를 낼 것이며, 실제 사업에서 경쟁력을 높일 수 있는 방안을 다각도로 찾아 나갈 것”이라고 말했다. 한영대 기자