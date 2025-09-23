[헤럴드경제=함영훈 기자] 문화체육관광부와 한국관광공사가 만든 여행패키지는 믿고가는 것이기에 민간 여행사·OTA 것 보다 경쟁이 치열하다.

두 정부부처-준정부기관은 이번엔 대국민 국내관광 활성화 캠페인 ‘여행가는 가을’을 맞이해 최근 주목받는 여행 트렌드를 반영한 특별 기획 여행상품을 선보였다.

특별 기획 여행상품은 힐링, 레포츠, 예술, 지역축제, 로컬리즘, 미식 등 6개 테마로 만나볼 수 있다.

공공 여행패키지는 ▷(힐링) 영월 만경산사 템플스테이와 와인 족욕 당일 여행 ▷(레포츠) 울진 성류굴 탐험과 요트투어, 포항 내연산 12폭포길 트래킹 ▷(예술) 경주에서 만나는 미술관 아트투어 ▷(지역축제) 구미라면축제 ▷(로컬리즘) 하동&산청 녹차 여행, 대전로컬트립 ▷(미식) 해남 별미 투어, 순창 장류 미식 여행 등 지역 곳곳의 매력을 만끽할 수 있는 19개의 여행상품이 준비되어 있다.

여행가는 가을 캠페인 기간 중 최대 49% 할인된 가격으로 예약할 수 있다.

여행가는 가을 대표 이벤트, 기차로 떠나는 특별한 여행 ‘로컬로 가을여행’도 열린다. 교통, 식사, 체험 등 모든 것을 포함해 1인 39,000원으로 대한민국의 가을을 즐길 수 있도록 구성했다. 서울, 부산 등에서 출발하는 당일여행 코스로 1차 9.26(금), 2차 10.22(수), 3차 10.27(월) 총 3회에 나누어 운영한다. 9월 26일에 떠나는 여행은 이미 마감되었으나 10월에 진행하는 2차, 3차 이벤트는 오는 10월 1일부터 13일까지 접수하니 놓치지 말자.

국민 누구나 참여할 수 있으며 100% 추첨을 통해 선발한다. 본인 및 동반인 포함 최대 4인까지 1인 1회만 응모할 수 있다. 36개월 미만 영유아는 무료로 참가할 수 있다. 특별 기획여행상품과 ‘로컬로 가을여행’과 관련한 자세한 사항은 ‘여행가는 가을’ 공식 누리집(visitkorea/travelmonth)에서 확인하면 된다.

허소영 한국관고아공사 국민관광마케팅팀장은 “전국이 단풍으로 물들고, 여행하기 좋은 계절 가을에 많은 분들이 우리나라 구석구석의 매력을 느낄 수 있도록 지역 특색을 담은 여행을 준비했다”라며, “가을의 정취도 즐기고 지역에는 따뜻한 온기도 전해주시기를 바란다”고 밝혔다.