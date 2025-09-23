목적형 메신저에서 탐색형 서비스로 진화 채팅탭에서 바로 챗GPT 사용 가능…카카오 서비스도 결합 친구탭도 SNS처럼 피드 형식으로 복잡한 채팅창도 ‘폴더’로 정리 AI 결합해 읽지않은 채팅·보톡 내용 요약

[헤럴드경제=박혜림 기자] 지난 15년 간 ‘국민 메신저’로 자리를 지켜온 카카오톡이 15년 만에 인공지능(AI)이라는 새 옷을 입는다. 채팅탭에서 오픈AI의 챗GPT(ChatGPT)를 바로 사용할 수 있는 것은 물론, 카카오톡 서비스 전반에 자체 개발한 AI ‘카나나’를 결합한다. 이를 통해 단순한 메시징 서비스를 넘어, 5000만 국민의 일상을 잇는 ‘AI 게이트웨이’로 거듭나겠다는 구상이다.

카카오는 23일 경기도 용인시 카카오AI캠퍼스에서 ‘이프 카카오(if(kakao)25)’ 콘퍼런스를 열고카카오톡의 대규모 업데이트를 공개했다.

이날 공개된 카카오톡은 목적형 메신저에서 탐색형 AI 서비스로 변신한 것이 특징이다. 카카오톡에 카나나를 탑재해 개개인의 필요 및 취향을 강화하는 데 집중했다. 또 챗GPT를 카카오톡 내에서 사용할 수 있도록 했다.

새로워진 카카오톡은 이날부터 배포된다. 다만 챗GPT를 활용한 서비스는 10월부터 가능하다.

정신아 카카오 대표는 “AI 시대의 도래로 우리의 일상도, 대화 방식도 빠르게 달라지고 있다. 이번 개편은 이용자의 목소리에 귀 기울이며 시대 변화에 민첩하게 대응하려는 카카오의 전략을 담은 것”이라며 “오늘을 시작으로 카카오톡의 대화창은 더 많은 것이 실현되는 ‘가능성의 창’이 될 것”이라고 자신했다.

▶카카오톡 안으로 들어온 챗GPT…‘개인 비서’ 카나나도 제공= 지난 2010년 첫 출시 이래 처음으로 대대적인 개편을 진행한 카카오톡의 가장 큰 변화는 카카오톡에서 오픈AI의 챗GPT를 직접 사용할 수 있다는 것이다.

이에 따라 카카오톡 이용자라면 누구나 별도의 앱 설치 없이 채팅탭 상단의 ‘ChatGPT’를 눌러 서비스 이용이 가능하다. 챗GPT로 주고 받은 대화와 생성된 콘텐츠도 대화방에 바로 공유할 수 있다.

카카오는 여기서 한 발 더 나아가 ‘카카오 에이전트’를 접목해 차별화된 사용성도 제공한다. 예컨대 챗GPT를 활용해 여행이나 기념일 계획 등을 세울 때 별도의 앱 전환이나 메뉴 탐색 없이 같은 화면에서 카카오맵, 예약하기, 선물하기, 멜론 등을 사용할 수 있다.

여기에 카나나를 내재화 한 이른바 개인화된 AI비서인 ‘카나나 인 카카오톡’을 제공한다. 필요한 순간 먼저 말을 걸어주는 AI로, 대화 속에서 필요한 맥락을 이해하고 먼저 카톡을 보내 일정관리, 예약, 구매, 지식검색 등 일상에 필요한 활동들을 제안하는 것이 특징이다.

▶SNS화된 친구탭으로 ‘친구 소식 한 눈에’= 카카오톡의 얼굴이라 할 수 있는 메인 화면인 친구탭도 피드 형식으로 바뀌었다. 친구의 프로필을 일일이 눌러보지 않아도 프로필 변경 내역, 게시물을 타임라인 형태로 한 눈에 확인할 수 있다. 이용자가 프로필의 사진, 상태 메시지, 디데이 등을 업데이트하거나 게시물을 작성하면 프로필 홈 내 격자형 피드에 표시되는 방식이다.

원치 않는 친구들에게 해당 내용을 감출 수 있도록 프로필 내 게시물의 공개 범위나 댓글 허용 여부 등은 사용자가 직접 설정할 수 있다. 반대로 친구 숨김 설정을 통해 친구의 소식을 보지 않을 수도 있다. 기존 가나다 순으로 친구 목록을 확인하고자 하는 이용자들은 친구탭 내 ‘친구’를 누르면 된다.

▶복잡한 채팅창 ‘폴더’로 깔끔하게 정리…AI로 대화 편의성↑= 카카오톡의 또 다른 큰 변화는 ‘폴더’ 기능의 등장이다. 이용자가 직접 설정한 카테고리별로 채팅방을 분류할 수 있도록 했다. 친구, 직장 등 그룹을 세분화 하여 채팅을 관리할 수 있으며, 읽지 않은 메시지만 모아 볼 수도 있다.

특히 읽지 않은 채팅방 메시지를 카나나가 요약해주는 기능을 도입해, 채팅방에 들어가지 않고도 사전에 채팅 내용을 파악할 수 있도록 돕는다. 여기에 지난 8월 도입한 ‘메시지 삭제’ 기능 개선에 이어 ‘메시지 수정’ 기능도 추가했다.

보이스톡에도 통화 녹음, 텍스트 변환, AI 요약, 검색 기능 등이 탑재된다. 기기 종류와 이동통신사에 관계없이 카카오톡 이용자라면 누구나 편리하게 통화를 녹음할 수 있다. 녹음된 내용은 카나나가 텍스트로 깔끔하게 정리하고 요약해 준다.

홍민택 카카오 CPO는 “이용자들의 목소리를 바탕으로 불편 사항을 해소하고, 대화와 관계, 일상을 더욱 쾌적하게 만들고자 했다”고 말했다.

한편 ‘가능성, 일상이 되다’라는 슬로건 아래 진행되는 이프 카카오25는 이날부터 오는 25일까지 3일간 진행된다.