[헤럴드경제=나은정 기자] 퇴근길 인파로 붐비던 지하철 역사 내에서 쓰러진 여성을 시민들이 지나쳐 가고 있던 순간, 한 간호학과 대학생의 따뜻한 마음이 소중한 생명을 살렸다.

23일 연합뉴스에 따르면 지난 17일 오후 5시 45분쯤 서울 구로역 환승 육교에서 한 여성이 중심을 잃고 쓰러졌다. 퇴근 시간대라 많은 행인이 오갔지만 몇 분 동안 누구도 직접 나서지 않았다. 대부분이 술에 취한 사람으로 여기고 지나친 것이다.

그 때 부천대학교 간호학과 3학년 백영서(24)씨가 여성에게 다가갔다. 백씨는 여성의 의식과 맥박을 확인한 뒤 상의를 풀어 호흡이 원활하도록 도왔다. 이후 여성을 앉힌 상태로 약 30분간 곁을 지키며 상태를 살폈다. 백씨의 응급조치 덕분에 여성은 의식을 회복했고, 감사 인사를 전한 뒤 열차를 타러 이동할 수 있었다.

상황을 목격한 한 시민은 “다들 취객이라 생각하고 바라만 보고 있었는데, 학생의 행동을 보고 부끄러움과 마음의 울림을 느꼈다”고 전했다.

백씨는 “가까이 가보니 얼굴이 창백하고 땀이 흥건한 데다 호흡도 가빠 술에 취한 상태가 아니라고 판단했다”며 “아직 면허가 없는 학생이라 걱정도 됐지만, 그 순간은 돕는 게 먼저라 생각했다”고 연합뉴스에 밝혔다.

그는 최근 학교에서 호흡기·심혈관 관련 수업을 듣고 기본 심폐소생술(BLS) 교육도 이수한 덕분에 당황하지 않고 대처할 수 있었다고 설명했다. 이어 “의식을 회복한 여성이 제 손을 잡고 ‘고마워요. 어떻게 보답하지? 학생 이름이 뭐예요?’라고 말씀하신 게 기억에 남는다”며 “그 말에 저도 긴장이 풀리고 안도했다”고 회상했다.

사람을 살리는 일을 하고 싶다는 마음으로 간호학과에 진학했다는 백씨는 “간호사는 환자 곁에서 가장 오래 머무는 존재라는 걸 알게 됐다”며 “환자에게 가장 든든한 존재로 기억되는 간호사가 되고 싶다”고 했다.