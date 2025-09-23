해발 400ｍ 이하서 잘 자라는 ‘그린로즈’ 품종 시범 재배 완료…연내 비비고 김치 일부 적용

[헤럴드경제=정석준 기자] CJ제일제당이 여름철 폭염에도 해발 400ｍ 이하 저고도 지역에서 잘 자라는 고온적응성 배추 품종 ‘그린로즈(Green Rose·사진)’ 개발에 국내 최초로 성공했다고 23일 밝혔다.

CJ제일제당은 폭염, 폭우 등 이상기후로 여름 배추 수급 불안이 계속되자 2018년부터 신품종 연구를 진행해왔다. 일반적으로 배추는 15~18도 이하 서늘한 온도에서 잘 자라 여름철에서는 해발 600~1100ｍ 고랭지에서 재배한다. 하지만 기후 위기 영향으로 강원도 고랭지 배추 생산량이 감소하는 추세다.

CJ제일제당이 개발한 그린로즈는 25도 이상의 고온에서도 안정적으로 결구(잎이 여러 겹으로 겹쳐서 둥글게 뭉쳐지는 것)가 이뤄져 저고도 지역에서도 재배할 수 있다. 뿌리가 깊고 넓게 퍼져 폭염, 장마, 일시적 가뭄 등 기후 스트레스에 대한 내성이 강해서다. 김치 제조에도 적합하다. 그린로즈는 수확기에 마치 개화한 장미 봉오리처럼 생겼다고 해서 붙여진 이름이다.

CJ제일제당은 지난해 충북 괴산군에 마련한 1000평 규모의 시범 재배지(해발 약 200ｍ)에서 ‘그린로즈’의 성능 검증을 마쳤다. 현재 특허 출원을 진행 중이다. 또 김치 제품에 적용해 테스트를 진행, 올해 재배한 배추로 일부 비비고 김치 제품을 생산할 예정이다.

CJ제일제당은 그린로즈 개발을 통해 향후 여름에도 안정적인 배추 생산이 가능할 것으로 기대하고 있다. 또 옥수수나 감자 등 기존 여름철 재배 작물 대비 수익성이 높아 농가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

임정현 CJ제일제당 글로벌S&T Agriculture 플랫폼 팀장은 “갈수록 심화되는 지구온난화로 배추가 아예 사라질 수도 있다는 위기감에 그린로즈를 개발하게 됐다”며 “그린로즈의 재배 면적과 생산량을 점차 확대, 여름철 배추 수요를 단계적으로 대체해 나감으로써 안정적인 제품 생산은 물론이고 농가 소득 증대에도 힘을 보탤 것”이라고 전했다.