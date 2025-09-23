[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 오는 27일 ‘서울세계불꽃축제’ 개최에 맞춰 다양한 행사를 준비했다. 올해 25주년을 맞은 불꽃축제는 매년 100만 명 이상이 찾는 국제행사다. 여의도 한강공원 일대에서 펼쳐지는 대표적인 가을 축제다.

먼저 탁 트인 ‘한강뷰’를 자랑하는 용양봉저정 공원의 전망대의 ‘THE한강’ 카페에 동작구민 우선 관람석(30석)을 마련한다.

동작구민(관내 어린이집·유치원·초·중·고 재학생 있는 가구 포함) 누구나 24일 오후 6시까지 구청 누리집 통합예약시스템에서 신청할 수 있다.

전자 추첨방식으로 선정된 15가구(1인 2매)에 관람권이 제공되며, 결과는 25일 구청 홈페이지에 발표된다.

이와 함께 지역 상권 활성화를 위한 깜짝 페이백 이벤트도 진행된다.

추제 당일 오전 9시부터 자정까지 노량진 1·2동 동작사랑상품권 가맹점(1618곳)에서 상품권 사용 시 결제금액의 5%를 돌려받을 수 있다. 단, 학원·부동산·여행사 등 축제 매출과 무관한 업종은 제외된다.

아울러 옛 동작구청 인근 ‘구청 인정 맛집’ 10여 개소에서는 축제 당일 자체 할인 행사(10% 내외)를 진행해 지역경제 활성화에 동참할 예정이다.

박일하 동작구청장은 “한강의 중심인 동작구는 세계불꽃축제를 가장 가까이에서 즐길 수 있는 최고의 명당”이라며 “이번 행사가 구민과 방문객 모두에게 잊지 못할 추억이 되고, 지역 상권에도 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.