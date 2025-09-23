[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 오는 25일과 26일 양천공원에서 ‘추석맞이 직거래 장터’를 운영한다고 밝혔다.

이번 장터에는 전국 45개 지자체에서 추천한 70개 업체가 참여한다. 농·축·수산물, 제철 과일, 명절 선물세트 등 약 300여 개 품목을 선보인다.

특히 올해는 ▷가평군(잣) ▷경산시(인절미) ▷부안군(새우젓) ▷여수시 (갓김치) ▷연천군(율무막걸리) ▷영월군(꽃소금)▷울릉군(데친부지갱이) ▷원주시(조청) ▷충주시(사과) ▷포천시(대추) ▷해남군(벌꿀) 등 11개 지자체에서 17개 신규 업체가 참여해, 지난해보다 더 다양한 특산물을 만나볼 수 있다.

이 외에도 ▷강화군의 순무김치·포도 ▷고창군의 멜론·햇땅콩▷부여군의 사과·배·밤 ▷구례군의 김부각·표고버섯 ▷상주시의 곶감 ▷ 영광군의 굴비 등이 있다. 완도군, 진도군, 신안군, 군산시에서는 김, 미역, 고등어, 오징어, 멸치 등 신선한 수산물과 건어물을 선보인다.

행사 기간 동안 구매 고객에게는 1시간 무료 주차권이 제공되며, 양천구 관내에 한해 당일 무료배송 서비스도 운영된다. 또 고객이 직접 포장할 수 있도록 자율 포장부스도 마련해 소비자 편의성도 높였다.

한편, 참여업체들은 판매 수익금의 5% 이내를 자발적으로 기부하며 이웃사랑을 실천할 예정이다. 이 기부행사는 2023년부터 시작했으며 지금까지 2000만원 이상의 기부금이 모여, 관내 취약계층에게 전달됐다.

이기재 양천구청장은 “이번 직거래 장터는 주민에게 품질 좋은 명절 특산물을 합리적인 가격에 제공하는 동시에, 지역 농가에는 안정적인 판로를 제공하는 상생의 장이 될 것”이라며 “많은 구민이 방문해 따뜻하고 풍요로운 명절을 준비하시길 바란다”고 말했다.