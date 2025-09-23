- 서해선 내포역 마침내 첫 삽…548억 투입 역사·주차장 등 조성 - 내포 정주여건 개선·공공기관 유치·민간투자 활성화 등 기대

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남혁신도시 완성 발판이자 내포신도시의 또 다른 관문이 될 서해선 복선전철 내포역(가칭)이 2027년 문을 연다.

도는 23일 예산군·국가철도공단과 삽교읍 삽교리 일원에서 서해선 내포역 신축공사 착공식을 개최했다.

김태흠 지사와 최재구 예산군수 등 300여 명이 참석한 가운데 연 이날 착공식은 경과 보고, 기념 세리머니 등의 순으로 진행했다.

내포역은 ‘사람과 자연, 미래가 연결되는 내포의 관문’을 콘셉트로 내포의 친환경 도시 이미지와 역사적 정체성을 담아 지상 2층에 연면적 2386.77㎡ 규모의 선하역사와 광장, 주차장 등으로 구성, 오는 2027년까지 총 548억원을 투입해 조성한다.

도는 2027년 내포역이 문을 열면 서해선이 지나는 도내 모든 시군에 정차역이 건설돼 ▷도민 이동 편의 제고 ▷지역 물류 강화 ▷철도 이용 활성화 ▷지역 균형발전 촉진 등의 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

또 오는 2031년 서해선-경부고속철도(서해선 KTX) 연결 사업이 마무리되고 내포역이 정차역으로 지정되면, 서울까지 이동 시간은 40분대로 1시간 이상 단축될 것이란 예상이다.

이어 수도권 접근성 향상과 충남혁신도시인 내포신도시 정주여건 개선, 이를 통한 공공기관 및 기업 유치 활성화, 인구 유입 확대 등의 효과도 있을 것으로 내다봤다.

이날 착공식에서 김태흠 지사는 “내포역이 개통하면 사람과 돈, 기회가 예산으로 몰려들게 된다”며 “충남은 내포역을 거점으로 지역 발전의 동력을 키워 나아갈 것”이라고 말했다.

김 지사는 또 “내포역 개통과 서해선-경부선 KTX 연결 등 교통 인프라 투자와 맞물려 충남도는 삽교에 농생명융복합클러스터를 조성하고, 나아가 예산을 베이밸리의 한 축으로 성장시켜 큰 시너지를 만들 것”이라고 강조했다.

이와 함께 “내포역을 수도권 공공기관 이전 기폭제로 삼고, 셀트리온의 3000억 원 투자를 이끌어 낸 것처럼 민간 투자도 예산에 적극 유치하고, 역세권 도시개발사업도 중점 추진할 것”이라고 덧붙였다.

한편 내포역은 2010년 서해선 기본계획에 ‘장래역’으로 고시됐으나, ▷지난 2012년 12월 충남도청 이전 ▷2020년 1월 내포신도시 충남혁신도시 지정 ▷2021년 7월 국가철도망구축계획 상 ‘서해선과 경부고속선 연결’ 반영 등 여객 수요가 증가해 신설 필요성이 제기돼 왔다.

이에 따라 민선8기 충남도와 예산군의 끊임없는 노력과 건의가 결실을 맺어, 내포역 신설이라는 도민의 숙원이 본격 추진될 수 있게 됐다.