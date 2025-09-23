“과도한 경쟁 없도록 신중히 관리”

[헤럴드경제=신현주 기자] 중국인 단체 관광객 무비자 조치 시행을 앞두고 롯데면세점이 다이궁(중국인 보따리상)과의 거래를 반년여 만에 재개한 것으로 나타났다.

23일 면세업계에 따르면 롯데면세점은 올 하반기부터 기업형 다이궁 거래를 다시 진행하고 있다. 롯데면세점은 지난 1월 수익성 제고를 위해 기업형 다이궁과의 거래를 중단한 바 있다. 기업형 다이궁은 주로 여행사를 통해 모집되며, 면세점은 해당 여행사에 모객 대가로 수수료를 지급한다.

롯데면세점 관계자는 “연초에 거래를 막은 것은 기업형 다이궁이었다”며 “보따리상도 중국의 유통채널이고 고객 유형 중 하나인데, 수익성이 보장된다면 거래를 안 할 이유가 없다”고 설명했다.

기업형보다 규모가 작은 개인형 다이궁과의 거래는 지속되고 있다. 최근 석 달간 롯데면세점에서 전체 매출 중 보따리상 매출이 차지하는 비중은 7%가량으로, 대부분이 개인형 다이궁이었던 것으로 알려졌다.

다이궁은 2017년 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 사태를 계기로 활동이 본격화됐다. 코로나19 사태 때는 국내 주요 면세점 매출의 50%를 차지할 정도로 거래가 활성화됐다. 국내 면세점들은 다이궁에게 정상가의 40~50%를 수수료로 지급할 정도로 출혈 경쟁을 벌였다.

면세업계의 매출 회복이 지연되며 수수료 부담이 커지자 롯데면세점은 기업 다이궁 거래 중단이라는 초강수 카드를 내놨다. 이를 통해 2개 분기 연속 흑자라는 성과를 얻었지만, 매출 감소로 인한 외형 축소 부담 역시 컸던 것으로 업계는 보고 있다.

일각에선 신라, 신세계 등 다른 면세점들은 기업 다이궁과의 거래를 유지하고 있는 상황에서 롯데의 참전으로 다시 수수료 경쟁에 불이 붙는 것 아니냐는 우려도 나온다. 특히 오는 29일부터 중국 단체관광객 무비자 입국 조치가 시행되면서 이 같은 우려를 더하고 있다.

롯데면세점 관계자는 이에 대해 “과도한 경쟁이 일어나지 않도록 내부에서도 전략적으로 신중히 관리하고 있다”고 강조했다.