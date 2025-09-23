강서구 관내 상사마을 담벼락 새 단장 디자인연구소 직원들 제안에 참여 줄이어

[헤럴드경제=김광우 기자] 오스템임플란트는 지난 18일 서울 강서구에 위치한 상사마을 경로당에서 벽화 그리기 봉사를 진행했다고 밝혔다. 이날 벽화 봉사에는 디자인연구소를 중심으로 자발적으로 지원한 50여명의 오스템임플란트 임직원이 참여했다.

행정구역상 개화동에 속하는 상사마을은 100여 가구 남짓의 주민들이 모여 사는 작고 오래된 동네다. 마을 골목길 담벼락은 그림들로 꾸며져 있는데 벽화를 그린 지 10년이 가까운 탓에 빛 바라고 이곳저곳 훼손이 심한 상태였다.

이에 오스템임플란트 디자인연구소 직원들은 디자인 직무의 전문성을 살려 벽화를 다시 그리기로 했다. 그중에서도 마을의 복지시설이자 어르신들의 사랑방인 경로당 담장부터 새로 단장하기로 했다. 회사에서도 ESG경영의 취지를 살려 지원했다. 사내 자원봉사자 모집에는 부서를 가리지 않고 희망자가 몰려 조기 마감됐다.

이날 봉사자들은 경로당 내벽과 외벽을 합쳐 총길이 120ｍ에 달하는 담장을 탈바꿈시켰다. 상사마을과 경로당이 지닌 정체성과 역할에 맞게 ‘자연과 공동체’라는 주제를 담아 큼지막한 꽃들 사이를 노니는 사람들과 토끼, 사슴 등도 조화롭게 그려 놓았다.

진교훈 강서구청장과 박성호 강서구의회 의장도 현장을 방문해 봉사자들에게 감사의 인사를 전하며 “지역사회의 발전과 주민 행복을 위한 기업의 사회공헌과 봉사 활동이 지속적으로 이어질 수 있도록 함께 고민하고 지원하겠다”고 밝혔다.

봉사자들은 낡고 금이 간 경로당의 목재 현판을 깔끔한 스테인리스 현판으로 바꿔 달고 상사마을 경로당이 건강과 행복, 나눔이 함께하는 공간으로 사랑받길 바라는 마음을 담은 기념 현판까지 부착했다.

오스템임플란트 관계자는 “지속가능한 경영과 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 지역사회에 관심을 갖고 공동체의 문제를 함께 해결하기 위해 노력하고 있다”며 “특히 이번 벽화 봉사 활동은 임직원들이 자발적으로 참여해 직접 땀 흘리고 지역 주민들과 함께 호흡했다는 점에서 더욱 의미가 각별하다”고 말했다.

한편 오스템임플란트는 지역사회 공헌 및 취약계층 지원을 ESG경영의 중점 추진 사안 가운데 하나로 삼고 다양한 활동을 전개하고 있다. 특히 생산총괄본부가 위치한 부산에서는 현지 임직원들이 자체 봉사 동호회를 결성해 장애아동 보호시설 후원 및 봉사, 하천 플로깅, 취약계층 연탄 배달 등 지역 밀착형 사회공헌을 활발히 펼치고 있다.