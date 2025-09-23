[헤럴드경제=김현일 기자] 이노션은 국내 대표 지역생활 커뮤니티 당근 및 경찰청과 함께 실종 가족 찾기 캠페인 ‘컴백홈(Come Back Home)’을 실시한다고 23일 밝혔다.

당근 이용자들은 앱의 ‘동네지도’ 탭에서 주변 실종자 정보를 실시간으로 확인할 수 있으며 ‘동네사건사고’ 게시판에서도 관련 소식을 접할 수 있다.

실종 정보는 경찰청이 제공하는 ‘안전드림’ 데이터와 실시간 연동된다. 실종자 목격 시 ‘제보하기’ 버튼을 통해 경찰청 신고센터로 바로 연결할 수 있다. 게시글 댓글을 활용해 빠르고 간단한 제보도 가능하다.

이번 ‘컴백홈’ 캠페인은 실종사건 발생 초기 ‘골든타임’ 내 이웃들의 빠른 제보가 결정적인 역할을 한다는 점에 착안해 기획됐다.

실제로 당근 앱에는 가족이나 반려동물을 찾는 글이 꾸준히 올라오고 있다. 이웃들의 관심과 제보 덕분에 무사히 돌아간 사례도 적지 않다.

이노션 관계자는 “이번 프로젝트는 지역생활 커뮤니티인 당근만이 실현할 수 있는 역할 고민에서 출발했다”며 “중고거래나 생활정보 교류를 넘어 ‘연결’의 힘으로 꼭 필요한 사회적 가치를 만들고자 ‘컴백홈’ 캠페인을 제안하게 됐다”고 말했다.

당근 관계자 역시 “경찰청 및 이노션과 협력해 실종가족 찾기에 기여할 수 있어 뜻 깊다”며 “앞으로도 국내 대표 하이퍼로컬 커뮤니티로서 이웃들의 안전하고 평화로운 일상을 지켜가는 활동을 이어가겠다”고 전했다.

이노션이 제작한 ‘컴백홈’ 캠페인 영상은 당근 및 이노션 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.