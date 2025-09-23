틱톡 美 사업, 미 기업들 합작으로 운영 오라클이 보안담당 트럼프, 이번주 후반께 행정명령 서명

[헤럴드경제=도현정 기자]중국 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업을 미국 기업들이 합작법인을 세워 맡기로 했다.

백악관 고위 관계자는 22일(현지시간) 컨퍼런스 콜을 통해 “틱톡의 미국 사업은 미국에 위치하게 될 새로운 합작법인으로 이전하게 된다”며 “합작회사는 미국인 투자자와 소유주들이 다수를 차지할 것이고, 이사회도 미국인이 다수를 차지할 것”이라 말했다.

새 합작법인의 보안업무는 미국의 소프트웨어 기업인 오라클이 맡게 된다. 이 관계자는 “오라클은 틱톡 앱이 휴대전화 안에 어떻게 설치되고 휴대전화와 어떻게 상호작용하는지, 어떻게 업데이트되는지, 미국인들의 데이터가 어떻게 저장되는지, 콘텐츠 추천 알고리즘이 어떻게 작동하는지 등과 관련한 전방위적인 보안을 제공할 것”이라고 알렸다.

그는 알고리즘에 대해 “미국 법뿐 아니라 중국 국내법의 요건을 충족시키는 타협안을 마련해야 했다”라며 “매우 어려운 협상 지점이었다”고 전했다. 이어“콘텐츠 추천 알고리즘의 복사본을 새 미국 합작법인으로 가져와서 보안업체가 그것을 철저히 점검하고 미국 사용자 데이터를 기반으로 재학습되게 할 것”이라 설명했다.

틱톡은 미국인 사용자가 1억7000만명이 넘을 정도로 인기가 많은 동영상 기반 사회관계망(SNS) 서비스다. 그 모회사가 중국 기업 바이트댄스라는 점에서 틱톡 사용이 중국의 개인정보 탈취나 해킹으로 이어져, 국가 안보에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 제기돼왔다. 논란 끝에 지난해 미 의회는 미국 내에서 틱톡 사업권을 미국 기업에 매각하지 않으면 서비스를 금지하는 ‘틱톡 금지법’을 제정하기까지 했다.

트럼프 행정부는 미국인들이 틱톡을 계속 이용할 수 있게 하겠다며 이 법의 시행을 유예하고 틱톡 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방안을 놓고 중국과 협상해왔다. 양국은 최근 스페인 마드리드에서 진행된 무역협상에서 큰 틀의 합의에 도달했다고 밝혔다.

이 관계자는 “트럼프 대통령이 이번 주 후반 행정명령에 서명할 예정”이라며 “이번 거래 조건이 국가 안보에 부합하며, 법적으로 적격한 자산 매각에 해당한다”는 내용이 여기에 포함될 것이라 말했다.

행정명령에는 투자자들과 틱톡이 거래 마무리를 위해 필요한 서류 작업을 완료할 수 있도록 현재의 제재 유예 기간을 추가 연장하는 내용도 포함된다. 행정명령 서명일로부터 120일 뒤에 관련 거래가 마무리 될 것이라는게 해당 관계자의 전망이다.

그는 틱톡 합의가 “수천개의 일자리와, 사업 홍보를 위해 틱톡 앱을 이용하는 수천개의 소규모 사업들을 구할 것”이라며 “향후 5년간 수천억 달러 규모의 경제 활동 효과를 낳을 것”이라 강조했다.