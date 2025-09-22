[헤럴드경제=나은정 기자] 구독자 277만명을 보유한 IT 유튜버 잇섭이 제작에 참여한 아이폰17 케이스가 품질 논란에 휘말리며 뭇매를 맞고 있다. IT 기기에 대한 냉정하고 꼼꼼한 리뷰로 신뢰를 쌓아온 잇섭이 정작 본인 브랜드 제품에서 결함을 드러내면서 치명타를 입었다는 지적이 나온다.

22일 IT 업계에 따르면 잇섭이 설립한 법인 오드엔티(OddNT)의 IT 라이프스타일 브랜드 ‘게트리’(Getri)에서 출시한 아이폰17 시리즈 마그네틱 케이스가 구매자들 사이에서 품질 논란을 빚고 있다.

소비자들은 구매 후기를 통해 “새 제품인데 흠집이 있다”, “맥세이프(MagSafe) 자석이 쉽게 떨어진다”, “마감이 엉망이다”, “전원 버튼에서 달그락거리는 잡음이 난다” 등의 문제를 호소했다. 케이스가 아이폰 본체에 너무 꽉 끼어 탈착 과정에서 손을 다쳤다거나, 카메라 모듈 보호가 제대로 되지 않는다는 지적도 제기됐다.

한 구매자는 “제품 하나하나 리뷰하는 유튜버가 어떻게 이렇게 신경을 안 썼는지, 최소한 확실하게 검수는 하고 나왔어야 하지 않나”라며 “소비자들은 잇섭이라는 사람 자체를 믿고 산 건데 IT 전문가라는 사람이 사업가로서 기본이 안 된 듯하다”고 쏘아붙였다. 이 밖에도 온라인상에는 “유튜브 보고 믿고 샀는데 돈 날렸다는 생각이 든다”, “팬심으로 구매했는데 품질이 처참하다” 등 불만글이 이어졌고, 제품을 판매하는 스토어 리뷰 평점도 4점대 밑으로 내려갔다.

논란이 확산되자 잇섭 측은 공식 판매 페이지에 사과문을 게재하고 판매를 임시 중단했다.

잇섭 측은 공지에서 “아이폰17 케이스의 초기 출고분 일부에서 QC(품질 관리)가 원활히 되지 않아 흠집이나 자석 이탈 문제가 발생했다”며 “불량 제품을 수령한 고객은 문의 게시판이나 네이버 톡톡으로 연락 주시면 신속히 조치하겠다”고 밝혔다. 이어 “검수가 제대로 되지 않아 불편을 끼친 점 사과드린다”며 “초기 불량 이슈를 해결하는 대로 판매를 재개하겠다”고 덧붙였다.

제품을 구매한 소비자들에게도 문자메시지를 통해 “초기 물량 일부에 맥세이프 자석이 탈거되는 문제와 QC에서 이상 사례들을 접수했다”며 “즉각 판매를 중단하고 품질 전수 검사와 함께 개선품 생산을 진행하고 있으니, 최대한 빠른 시일 내에 정상적인 생산 및 출고를 재개할 수 있도록 노력하겠다”고 약속했다.

IT 업계 관계자는 “그간 다른 브랜드 제품의 단점을 날카롭게 지적해온 만큼, 이번 자사 제품 논란은 잇섭의 이미지에 타격이 될 수 있다”며 “품질 개선과 고객 신뢰 회복이 관건이 될 것”이라고 말했다.