[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 연수구는 겨울철 인플루엔자(독감) 예방을 위해 22일부터 내년 4월 30일까지 순차적으로 연령대별 인플루엔자(독감) 무료 예방접종을 실시한다.

무료 접종 대상은 생후 6개월부터 13세 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신, 정도가 심한 장애인, 국가유공자, 기초생활수급자 등 약 12만5000명이다.

이날부터 생후 6개월~8세 어린이 중 2회 접종 대상자(생애 처음 예방 접종하는 어린이)를 시작으로 1회 접종 대상자(9세~13세 어린이)와 임신부는 29일부터 접종을 시작한다.

65세 이상 어르신은 코로나19 예방접종과 동시 접종이 가능하며 접종 혼잡을 줄이기 위해 연령대별로 접종 일자를 구분해 진행한다.

▷10월 15일부터 75세 이상 ▷10월 20일부터 70~74세 ▷10월 22일부터 65세 이상 어르신이 전국 위탁의료기관에서 무료로 접종받을 수 있다.

또 10월 22일부터 11월 30일까지는 연수구에 주민등록이 돼 있는 정도가 심한 장애인, 국가유공자, 기초생활수급자도 관내 위탁의료기관에서 무료로 접종받을 수 있다.

10월 20일부터는 주민등록상 주소지가 연수구인 만성질환자, 통장도 ‘출생 연도 끝자리별 요일제’에 따라 연수구보건소에서 약품 소진 시까지 무료로 접종받을 수 있다.