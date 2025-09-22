‘아듀 중구’ 주제로 성황리 개최

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 개항장 문화지구 일원에서 펼쳐진 올해 2회차 ‘인천 개항장 국가유산 야행’에 16만여 명의 관람객이 몰려 대성황을 이루었다.

지난 20~21일 진행된 2회차 야행은 올해로 10주년을 맞이해 열린 행사인 만큼 지난 6월 1회차 여름 야행보다 훨씬 더 많은 시민이 개항장을 찾아와 야행에 큰 관심을 보였다.

특히 1회차 야행 관람객 9만명을 포함해 올 한 해에만 역대 최대 규모인 25만여 명의 관람객이 야행을 즐겼다.

지역 상인·공방의 참여로 야경(夜景), 야로(夜路), 야사(夜史), 야화(夜畵), 야설(夜說), 야시(夜市), 야식(夜食), 야숙(夜宿) 등 8야(夜)를 주제로 플리마켓, 먹거리 야시장, 문화 체험 등 다양한 프로그램 운영이 큰 호응을 얻었다.

행사에서는 무엇보다도 2026년 7월 행정 체제 개편으로 역사 속 이름이 될 중구의 이야기를 담은 ‘아듀 중구 – 드론쇼’가 열렬한 인기를 끌었다.

500대의 드론을 활용해 개항의 역사와 의미를 상징하는 건축물과 중구 관련 메시지를 입체적으로 표현했다.

또 ‘최초의 국제도시, 개항장’을 주제로 근대복장을 입은 시민과 외국인이 함께하는 ‘퍼레이드’를 진행해 국제도시 인천의 정체성을 새롭게 조명했다.

이밖에 대중교통 이용을 유도하며 개항장을 탐방하는 ‘에코 무브먼트’ 등 개항장 국가유산 야행만의 다양한 친환경 프로그램도 좋은 반응을 얻었다.

가을 야행 첫날에는 김정헌 중구청장, 목준균 인천관광공사 본부장, 주민 대표단 등이 참여해 시민들과 야행을 즐기며 소통하는 시간을 가졌다.

김정헌 중구청장은 “인천 개항장 야행이 10주년을 맞이할 수 있었던 건 오랜 세월 개항장에서 터를 잡고 살아온 주민과 상인, 방문객들의 덕”이라며 “중구의 새 역사를 앞둔 시점에 10주년을 맞게 돼 감회가 더욱 남다르다”라고 밝혔다.

그러면서 “중구로서는 마지막 야행이지만, 근대문화의 정취를 느낄 수 있는 인천 개항장 국가유산 야행이 한층 더 활발한 문화 교류의 장으로 발전하길 바란다”고 말했다.

인천 개항장 국가유산 야행은 2016년 ‘개항장 컬쳐나잇 밤마실’로 첫발을 내디딘 후 3년 연속 ‘우리 고장 국가유산 활용 우수사업’에 선정돼 명예의 전당에 이름을 올린 바 있다.

또 국가유산청의 ‘대한민국 국가유산 활용 10대 대표 브랜드’로 선정되기도 했다.

2026년도 ‘인천 개항장 국가유산 야행’은 내년 하반기 인천 개항장 일원에서 개최될 예정이다.

한편 이번행사는 인천시 중구와 국가유산청이 주최하고 인천시가 후원하며 인천관광공사가 주관했다.