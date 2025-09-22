국민의힘에서도 “지방선거 앞두고 부적절” 의견도

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 더불어민주당 사상구 지역위원회와 사상구의원단은 22일 사상구청 앞에서 기자회견을 열고 조병길 사상구청장 괘법동 재개발 구역 내 주택 매입 의혹을 규탄하는 성명을 발표했다. 그러면서 국민권익위원회에 조사를 청구할 예정이라고 밝혔다.

이들은 성명서에서 “구청장의 재개발 지역 주택 매입은 명백한 이해충돌”이라며 “지역주민을 기만하고 내부 정보를 활용한 것이 아닌지 의심되는 사안으로 사법적 책임까지 져야 한다”고 말했다.

이어 “조 구청장의 현 거주지인 아파트도 과거 재개발 조합원이었다는 의혹이 있다”며 “단순 실거주가 아닌 반복적 재개발 참여로 투기적 행위라는 의혹을 피할 수 없다”고 강조했다.

조 구청장은 사상구 공무원 출신으로 구의회를 거쳐 2022년 사상구청장에 당선됐다.

그는 지난 2월 부부 공동명의로 사상구 괘법1구역 주택을 매입했고 5월 해당 구역이 정비구역으로 지정 고시되자 이해충돌 논란이 불거진 바 있다.

민주당은 이번 주 중 국민권익위원회에 조사를 청구하고 감사원에 감사도 청구할 예정이다.

조병길 구청장은 “노후 대책으로 해당 주택을 매입했고 정비사업 인허가는 대부분 국·과장에게 결재권이 위임돼 있다”며 “향후 구청장이 결정하고 결재할 업무가 있으면 회피하겠다”며 의혹을 부인했다.

이 같은 조 구청장의 해명에도 국민의힘 내부에서도 내년 지방선거를 앞두고 재개발 주택 매입이 부적절했다는 의견이 나온다. 지난 19일 사상구가 지역구인 국민의힘 김대식 의원은 조 구청장을 불러 직접 해명을 듣고 주택 매입 행위가 부적절했다는 식으로 말한 것으로 전해졌다.

또 국민의힘 사상구 당원협의회는 조 청장의 소명을 부산시당에 제출할 예정이다. 시당은 제출받은 자료를 검토 후 중앙당 윤리위에 조 청장을 제소할지 결정한다.

한편 더불어민주당 부산시당은 내년 지방선거를 8개월 앞두고 부산 기초단체장들을 향한 공세 수위를 올리고 있다. 시당은 이달 29일 국민의힘 부산 기초단체장 부정부패 조사 특별위원회를 구성해 각종 의혹을 파악하고 검증할 계획이다.