[헤럴드경제=김성훈 기자] KT 무단 소액결제 사건의 피의자로 검거된 중국인이 인구가 많은 아파트 밀집 지역을 범행 대상으로 삼았다고 진술한 것으로 전해졌다. 그는 윗선으로부터 500만원과 함께 이 같은 지시를 받았다고 진술했다.

22일 연합뉴스에 따르면, 경찰에 검거된 중국동포 A(48) 씨는 윗선으로부터 ‘아파트가 많이 있는 곳으로 가라’는 지시를 받았다고 주장했다.

이에 범행의 핵심 장비인 불법 소형 기지국(펨토셀)을 자신의 승합차에 싣고 경기 광명시와 서울 금천구 등에 있는 대규모 아파트 단지를 돌아다녔다는 것이다.

A 씨는 “생활이 어려워서 500만원을 받는 대가로 범행에 가담했다”고 진술했다.

‘윗선’은 밝혀지지 않았으며, 경찰은 A 씨의 범행 기간 동선을 추적하면서 진술이 사실인지 대조하고 있다.

경찰은 또 무단 소액결제 피해가 경기 광명·부천·과천, 서울 금천·영등포, 인천 부평 일대에 국한되지 않고, 광범위하게 일어난 사실이 뒤늦게 드러난 데 대해서도 수사할 계획이다. KT가 더불어민주당 황정아 의원에게 제출한 자료에 따르면 기존에 알려진 지역 외에 서울 동작구, 서초구, 고양시 일산동구에서도 피해가 발생했다.

추가로 드러난 피해 지역도 A 씨의 범행으로 인한 것인지는 아직 확인되지 않았다.

경찰은 KT로부터 자료를 받는 대로 정확한 피해 내역을 산정하고, A 씨의 범행 지역과 일치하는지 살펴볼 방침이다.

경찰은 현재까지의 수사 내용을 종합할 때 A 씨에게 범행을 제안·지시한 상선 말고도 또 다른 ‘윗선’이 존재할 것으로 추정하고 수사해 나가고 있다.

한편 KT는 지난 11일 1차 발표에서 피해자 수를 278명으로 집계했다가, 18일 발표에서는 피해자 수를 362명으로 정정했다. 그러나 20일 또다시 피해 규모가 더 큰 것으로 파악되면서 피해 규모는 확정되지 않은 상태다.