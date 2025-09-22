[헤럴드경제=나은정 기자] 영국 출신의 세계적인 팝스타 겸 영화배우 해리 스타일스(31)가 베를린 마라톤에 참가해 ‘서브쓰리’(Sub-3)에 성공했다. 서브쓰리는 마라톤 풀코스 42.195km를 3시간 이내에 완주하는 것으로, 러너들에게는 꿈의 기록이다.

21일(현지시간) NBC방송에 따르면 스타일스는 이날 베를린 마라톤에서 2시간59분13초만에 결승선을 통과했다.

‘스테드 사란도스’라는 가명으로 대회에 등록한 스타일스는 헤어밴드와 선글라스를 착용한 채 레이스에 나섰다. 완주 후에는 영국 출신 패럴림픽 200m 달리기 2관왕 리처드 화이트헤드와 함께 결승선에서 기념사진을 찍으며 환하게 웃어 보였다.

앞서 독일 현지 매체는 스타일스가 대회를 앞두고 베를린에서 연습하는 모습이 포착됐다고 전한 바 있다.

보이그룹 원디렉션 출신인 스타일스는 2017년 솔로로 데뷔한 뒤 2020년 2집 수록곡 ‘워터멜론 슈가’가 빌보드 싱글차트 정상에 오르면서 선풍적인 인기를 끌었다.