- 청약통장 필요 없는 ‘선착순 분양’ 수요자 크게 증가…청약 통장 아낄 수 있어 인기

- 분양가상한제 적용 단지 ‘대야미역 금강펜테리움 레이크포레’ 선착순 계약 진행

- 84타입 5베이 판상형 설계 적용…알파룸, 주방팬트리, 현관팬트리 등 다양한 특화설계 적용

최근 분양시장에서는 청약보다 선착순 계약을 선호하는 수요자가 크게 증가하고 있다. 계속된 분양가 상승세로 지금이 싸다는 인식이 커지면서, 기 분양 단지를 다시 찾는 수요자들의 움직임이 커진 것을 이유로 꼽힌다.

뿐만 아니라 청약은 동·호수가 임의 배정되며, 청약통장 가입 기간 등 일정 요건을 갖춰야 한다. 반면, 선착순 계약은 청약통장을 사용하지 않으면서도 타 지역 거주자나 유주택자도 쉽게 참여할 수 있는 장점이 있다. 또한, 청약통장을 아껴두면서도 원하는 주택을 선택할 수 있어 향후 청약 기회까지 남겨둘 수 있다. 이러한 이유로 선착순 계약이 새로운 내 집 마련 방법으로 주목받고 있다.

한 업계관계자는 “정부의 임대주택 위주 공급 정책 발표 이후 향후 공급 축소 전망에 따른 신규 단지의 희소성이 부각되면서, 기 분양 단지를 찾아보는 수요가 크게 늘어난 것으로 보인다”며 “똑똑해진 수요자들이 청약 규제를 피하고 원하는 동·호수까지 선택할 수 있는 선착순 분양을 또 다른 내 집 마련의 방법으로 택하는 수요자가 크게 증가했다”고 전했다.

이런 가운데 분양가 상한제가 적용된 ‘대야미역 금강펜테리움 레이크포레’가 선착순 분양을 알려 귀추가 주목되고 있다.

대야미역 금강펜테리움 레이크포레는 군포대야미 공공주택지구 B1블록에 지하 2층~지상 최고 27층, 5개동, 총 502가구 규모로 조성되며 금강주택만의 특화설계가 적용된 것이 특징이다.

대야미역 금강펜테리움 레이크포레는 전용 84타입의 경우 5베이 판상형 설계를 적용해 개방감과 채광, 통풍을 높였다. 타입별로는 알파룸, 주방팬트리, 현관팬트리 등을 도입해 넉넉한 수납공간을 확보했으며, 가변형 벽체를 도입해 침실 2개를 1개의 넓은 공간으로 활용하거나, 알파룸과 거실을 통합하여 거실을 보다 개방감 있게 사용하는 등 소비자의 니즈를 고려한 공간활용성도 갖춰 이목이 집중되고 있다.

또한 지상에 차가 없는 쾌적한 단지설계를 도입한 만큼 낮은 건폐율을 바탕으로 넓은 조경면적을 확보했으며, 특화 어린이 놀이터인 ‘어드벤쳐 플레이파크’를 비롯해 ‘센테니얼가든‘, ‘메이플가든’ 등 특화 조경공원도 도입된다. 커뮤니티 시설로는 골프연습장, 피트니스센터, GX룸 등의 운동시설과 함께 작은도서관, 어린이집, 다함께돌봄센터, 경로당, 독서실 등이 마련될 예정이다.

교통환경도 좋다. 단지 인근에 4호선 대야미역이 있어 환승 없이 사당역까지 30분대로 이동이 가능하고 1호선∙4호선 환승 및 GTX-C(예정)를 이용 가능한 금정역도 3정거장만 가면 이용이 가능해 신도림, 수원, 안양, 의왕 등으로 이동하기 쉽다.

직주근접성도 뛰어나다. 군포복합물류센터, 군포제일공단, 의왕ICD, 의왕테크노파크 등이 차로 10분대 거리에 위치해 직장인 수요도 기대할 수 있다.

한편, 대야미역 금강펜테리움 레이크포레를 시공하는 금강주택은 업계 평균 부채비율인 111.36% 보다 낮은 54.68%를 유지하고 있으며, 유동비율 333.25%의 탄탄한 재무 건전성을 바탕으로 2024년 주택도시보증공사(HUG) 신용평가에서 최고등급인 ‘AA’를 획득하기도 했다.

대야미역 금강펜테리움 레이크포레의 견본주택은 경기 안양시 동안구 비산동에 운영 중이다.