한정애 민주당 정책위의장 22일 성명 “금융노조 26일 총파업 예고 안타까워” “극단적 대결보다 상호 양보 통한 대화”

[헤럴드경제=안대용 기자] 한정애 더불어민주당 정책위의장은 22일 정책위 차원의 성명서를 내고 “금융산업의 자율적인 주4.5일제 도입을 위한 대화와 타협을 기대한다”고 밝혔다.

한 의장은 이날 성명서에서 “우리 사회에 만연한 과로사회를 극복하고 일·가정의 양립이 이뤄지는 실노동시간 단축은 시대적 과제”라며 “민주당의 일관적 정책이기도 하다”면서 이같이 강조했다.

한 의장은 “이재명 정부는 이를 위해 국정과제로 주 4.5일제 지원 시범사업 실시, 노·사 자율 확산 촉진 등을 추진하고 있다”고 했다.

이어 “정부 출범 이후 금융산업 노·사가 가장 먼저 주 4.5일제 도입을 위한 교섭을 시작했다”며 “다만, 금융산업 노·사가 제대로 된 주4.5일제 도입 논의를 하지도 못한 채, 금융노조가 오는 26일 총파업을 예고한 것은 안타깝다”고 했다.

한 의장은 “금융산업 노·사가 파업이라는 극단적 대결보다는 상호 양보와 타협을 통해 자율적으로 주 4.5제를 도입하기 위해 대화를 진행시켜 주시길 바란다”고 촉구했다.

그러면서 “민주당과 이재명 정부는 이러한 노·사간 자율적인 주 4.5일제 도입 논의 등을 적극적으로 지원해, OECD 평균수준으로 실노동시간을 단축해 나가겠다”고 밝혔다.

전국 시중·지방·국책은행을 포괄하는 산별노조인 전국금융산업노동조합은 예고대로 오는 26일부터 총파업에 나선다는 방침이다. 금융노조는 주4.5일제 도입 등을 요구하고 있다.