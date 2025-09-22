[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기주택도시공사(GH)는 김용진 전 기획재정부 차관이 제13대 사장으로 22일 공식 취임했다고 밝혔다.

경기주택도시공사 임원추천위원회와 경기도의회 인사청문회를 거쳐 22일 취임한 김용진 사장은 한국동서발전 사장과 국민연금공단 이사장을 역임했으며,

기획재정부 제2차관을 지냈다. 이러한 풍부한 정책 경험과 공공경영 전문성을 바탕으로 GH의 새로운 도약을 이끌 적임자로 평가받고 있다.

취임사에서 김 사장은 GH가 직면한 구조적 위기를 ▷저출생·고령화에 따른 인구구조 변화와 주택수요 감소▷자재비 및 자금 조달비용 증가 ▷공공서비스에 대한 국민 기대 상승 ▷재무여건 악화 등으로 진단했다.

특히 가장 시급한 과제로 공사의 재무 건전성 개선을 꼽으며, 이를 위해 ▷3기 신도시 등 개발사업 일정 철저 관리 ▷재고자산 매각 ▷재무여건개선 위한 제도개선 등 다각적인 대응에 총력을 기울이겠다고 밝혔다.

또한 ‘토탈 주거복지 솔루션 프로바이더’로서 단순 주택 공급을 넘어 삶의 질을 높이는 서비스와 공간복지 확대, 공동체 회복 중심의 주거정책을 추진하겠으며, 공익성을 기반으로 한 경영·사업 운영을 위해 ESG가치를 내재화하겠다고 제시했다.

GH 내부 혁신에 대해서는▷디지털 전환에 최적화된 유연한 조직 구조 설계 ▷열린 소통과 협업 문화 정착 ▷역량 중심 인재 채용과 배치 및 조직문화 혁신 등을 강조하며, 직원들이 자부심을 느끼는 조직으로 GH를 재탄생시키겠다고 밝혔다.

이어 “위기를 넘어 도민에게 신뢰받는 지속가능한 GH를 만들겠다”며, “‘변화의 중심, 기회의 경기도 실현’을 위해 적극적으로 소통하고 협력하겠다”고 각오를 밝혔다.