국민의힘 표결 불참…반발하며 퇴장

[헤럴드경제=양근혁 기자] 국회 행정안전위원회는 22일 전체회의에서 검찰청 폐지와 기획재정부 개편 등을 골자로 하는 정부조직법 개정안을 더불어민주당 주도로 의결했다.

행안위는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 전체회의를 열고 정부조직법 개정안을 의결했다. 더불어민주당 의원들이 주도했고, 국민의힘 의원들은 반발하며 퇴장해 표결에 불참했다.

앞서 김병기 민주당 원내대표가 지난 12일 대표발의한 해당 개정안에는 ▷검찰청 폐지 및 공소청·중수청 신설 ▷기획재정부→재정경제부 개편 및 기획예산처 신설 ▷금융위원회→금융감독위원회 개편 ▷환경부→기후에너지환경부 개편 ▷방송통신위원회 폐지 및 방송미디어통신위원회 신설 ▷여성가족부→성평등가족부 개편 등의 내용이 담겼다.

표결에 앞서 국민의힘은 민주당이 정부조직법을 졸속으로 처리한다고 지적하며 논의가 더 필요하다고 주장했다. 야당 간사인 서범수 국민의힘 의원은 “도대체 우리 민주당과 이재명 정부의 입법 독재의 끝은 어디까지 갈 것이냐라는 말씀을 드리지 않을 수 없다”며 “15일에 법안을 발의하고 25일 본회의 통과를 목표로 하는데, 오늘 일정 자체도 합의된 일정이 아니다”고 비판했다.

민주당은 국민의힘이 정부 발목잡기에만 고집하고 있다며 받아쳤다. 여당 간사인 윤건영 민주당 의원은 “어제 대구에서 7만명 정도가 모여서 출범한 지 100일도 안 된 이재명 정부를 끌어내자고 했다”며 “100일도 안 된 대통령을 끌어내겠다는 건 어떤 발상에서 나온 것이냐”고 물었다.