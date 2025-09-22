[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술부총리제 도입에 따른 국가 연구·혁신 정책의 총괄 기능 강화와 기술선도 성장을 위한 역할과 과제를 종합적으로 논의하기 위한 무대가 마련됐다.

한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 한국과학기술단체총연합회, 한국공학한림원, 과학기술정책연구원(STEPI)과 함께 ‘과학기술부총리 신설, 기술선도 성장을 위한 역할과 과제’ 포럼을 23일 한국과학기술회관 대회의실2에서 공동 개최한다.

이번 포럼은 혁신 정책의 확장, 거버넌스 연계·조정 기능의 고도화, 실효성 있는 R&D 성과 연계 방안 등을 탐색하며, 기술선도 성장을 통한 ‘진짜 성장’을 모색하는 열린 공론의 장으로 구성된다.

포럼은 ▷과학기술부총리제의 의미 ▷국가연구개발 조정･관리 체계 개선방안 ▷R&D 성과 연계를 위한 과제 등 세 건의 주제발표와 산･학･연 전문가들의 종합토론으로 구성된다.

정책 입안자 및 산·학·연 전문가들이 참석하여 우리나라가 지향해야 할 기술선도 성장의 비전과 정책 체계를 논의할 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다.

주제발표에서 안준모 고려대학교 교수는 ‘과학기술정책 거버넌스 혁신 : 과학기술부총리제의 의미와 새로운 정책 방향성’을 주제로 ▷과학기술부총리제 도입의 의미와 시의성 ▷제도와 운영·문화를 아우르는 플랫폼형 거버넌스 구축 ▷균형적 기술·정책·규제 아젠다 발굴의 필요성 등을 제안한다.

박찬수 과학기술정책연구원 부원장은 ‘혁신자원의 시너지 창출을 위한 국가연구개발 조정·관리 체계 개선방안’을 주제로 ▷국가 혁신을 위한 R&D 조정·관리 체계 ▷과학기술부총리의 총괄·조정 기능 수행 방안 ▷부처 간 조정력 강화 방안 등을 제시한다.

박수경 한국공학한림원 부회장은 ‘부총리제도 하에서 R&D 성과 연계의 실행 과제’를 주제로 ▷연구-산업의 조율·통합 체계의 필요성 ▷이어달리기 등 성과 확산을 위한 실효성 있는 제도 운영의 필요성을 제안한다.

종합토론은 KISTEP 손병호 부원장이 좌장을 맡았으며, KIST 장준연 부원장, 과학기술사업화진흥원 권재철 연구위원, 현대경제연구원 장우석 수석연구위원이 패널로 참여해 과학기술부총리제 하의 기술선도 성장 과제와 추진 방향에 대해 심도 있는 논의를 펼칠 예정이다.

오태석 KISTEP 원장은 “기술선도 성장은 과학기술부총리제의 핵심 과제로 단순한 R&D 성과를 넘어 산업 전반으로 확산·연결되어야 한다”며 “오늘의 논의가 기술선도 성장을 뒷받침할 새로운 혁신정책을 지속적으로 발전시키는 출발점이 되길 바란다”고 말했다.