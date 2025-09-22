22일 국회서 “서울 핵심지 빠진 대책, 결과는 불 보듯 뻔해” “민주당의 신통기획 비판은 적반하장…속도 붙여 31만호 공급”

[헤럴드경제=정주원 기자] 오세훈 서울시장이 현 정부의 부동산 공급정책을 향해 직격탄을 날렸다. “공공 중심 공급확대는 현실과 동떨어져 있다”며 “서울시가 추진하는 민간 중심 신속통합기획(신통기획)과 정반대로 가고 있다”고 비판했다.

22일 국회에서 열린 ‘신통기획 무엇을 바꿨는가’ 토론회에서 오 시장은 “2010년대 10년 동안 정비사업이 멈춰 서울은 주택 공급률이 93%에 불과하다. 매년 6만~7만호가 공급돼야 균형이 맞는다”며 “신통기획을 준비한 이유가 바로 여기 있다”고 강조했다.

이어 “정부 대책은 서울 핵심지는 빠져 있고 원하지 않는 곳에만 공급하겠다는 방식” 이라며 “지난 20년간 88%를 민간이 공급해 왔는데도 공공 확대만 강조하는 건 결과가 뻔하다” 고 날을 세웠다.

이날 오 시장은 서울시가 신통기획으로 정비사업 기간을 평균 약 18년 6개월에서 13년으로 줄이며 공급물량을 다량 확보한 점을 강조했다. 오 시장은 “구역 지정부터 조합 설립까지 5년 걸리던 과정을 2년 6개월로 단축했다”며 “정책이 시행된 4년 동안 서울 시내의 153개 단지·21만호 공급 토대를 확보했고, 내년 중반까지 10만호를 추가해 31만2000호의 물량을 확보할 계획”이라고 밝혔다.

민주당의 비판에도 정면 반박했다. 오 시장은 “민주당은 신통기획이 신통치 않다며 입주가 없다고 하지만, 정비사업은 원래 18년 이상 20년 가까이 걸린다”며 “전임시장이 취소했던 사업을 다시 꺼내 추진하는 건데, 이제 와서 신통기획을 탓하는 건 적반하장”이라고 맞섰다.

속도전의 필요성도 거듭 강조하며 추석 전으로 예상되는 서울시표 ‘핀셋 공급’ 대책도 예고했다. 오 시장은 “주거비가 늘면 가처분소득이 줄고 서민 경제에 주름살이 생긴다. 양질의 주택을 신속하게 공급하는 게 서울시 주거 대책의 핵심 과제”라며 “현재까지 확보된 물량을 더 빨리 인가하고 이주 대책을 효율화하는 방안을 연구 중”이라고 말했다.

추가 물량 확보와 관련해선 “마른 수건 쥐어짜듯 이미 최대한 확보해 쉽지 않은 상황이지만, 더 많은 물량이 필요하다는 사실은 분명하다”며 “더 많은 물량을 조기 공급하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

지난 9·7 공급 대책 이후 국회에서 발의된 ‘부동산 거래 신고 등에 관한 법률’ 일부 개정으로 토지거래허가제(토허제) 지정권이 국토부로 확대되는 것에 대해서는 “국토교통부(국토부)와 권한을 공유하는 것은 책임을 나누는 것과 같기 때문에 바람직하다. 마다할 이유 없이 긴밀히 협력하겠다”고 했다.

정치적 공방을 두고도 강경한 태도를 보였다. 오 시장은 “민주당이 근거 없는 비판을 쏟아내지만 사실 왜곡이 많다”며 “서울시민은 거짓과 진실을 가려낼 것”이라고 말했다. 대통령실 차출설에 대해서는 “선의의 경쟁을 펼칠 것”이라며 말을 아꼈다.