[헤럴드경제=한지숙 기자] 동대구역 광장에 있는 박정희 동상이 계란 테러를 당했다.

22일 대구시와 대구시설공단 등에 따르면 전날 오후 8시 40분쯤 대구 동구 동대구역 광장 내 박정희 전 대통령 동상 중간 부위에 신원을 알 수 없는 누군가가 날계란을 투척했다.

경비 직원이 폐쇄회로(CC)TV를 통해 이를 발견했지만 계란을 투척한 행인은 이미 달아난 뒤였다.

직원의 신고를 받은 경찰은 CCTV 분석 등을 통해 용의자 추적에 나섰다.

대구 동부경찰서 관계자는 “공용물건손상 등 혐의 적용을 검토 중”이라며 “계란 껍질 감식도 완료했다”고 말했다.

대구시는 이날 중 동상을 청소할 계획이다.

한편 동대구역 박정희 동상은 홍준표 전 대구시장 재임 시절 박정희 전 대통령 기념 사업의 일환으로 설치한 것으로, 극렬한 찬반 논란을 불러일으켰다. 설치에 반대하는 일부 시민단체들은 “박 전 대통령은 역사의 죄인으로, 공로가 있다해도 공공기관의 조례로 기념사업을 하는 건 반교육적, 반헌법적”이라는 입장이다. 지난해 12월 설치 직후 동상 훼손을 우려한 공무원들이 불침번을 서기도 했다.