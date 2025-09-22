상무장관 애초 “매년 부과” 발표했다가 백악관, 뒤늦게 “일회성 수수료” 진화 H-1B, 70% 인도 출신…빅테크 ‘충격’ “중국과 AI 패권전쟁 손발 묶는 격” 세부규정 없고 추가규제 가능성 불안 ↑

도널드 트럼프 미국 행정부가 ‘전문직 비자’인 H-1B 비자 수수료를 1인당 10만달러(약 1억4000만원)로 대폭 증액하겠다고 발표했다가 파장이 커지자, 백악관이 이는 신규 비자 신청자에게만 적용된다며 진화에 나섰지만 혼란이 이어지고 있다. 특히 이번 비자 수수료 폭탄으로 미국 기업들이 부담하게 될 비용이 거의 연간 20조원에 달한다는 분석이 나오면서 미국 빅테크 기업들은 발등의 불이 떨어지게 됐다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 지난 20일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X)에 “명확히 하고자 한다”며 이러한 내용의 글을 올렸다. 레빗 대변인은 “연간 수수료가 아니다. 신청 때만 적용되는 일회성 수수료”라며 “이미 H-1B 비자를 소지하고 있고 현재 외국에 체류 중인 사람들에게는 재입국할 때 10만 달러가 부과되지 않는다”고 확인했다.

그러면서 “H-1B 비자 소지자는 평소와 동일한 범위에서 출국 및 재입국이 가능하다. 어제(19일) 발표된 행정명령은 영향을 미치지 않는다”고 덧붙였다. 그는 “이번 조처는 새로운 비자에만 적용되며 갱신이나 기존 비자 소지자에게는 적용되지 않는다”고 다시 한 번 강조했다.

전날 트럼프 대통령은 H-1B 비자 수수료를 현 1000달러(약 140만원)의 100배인 10만 달러로 올리는 내용의 포고문에 서명했다. 새 수수료 규정은 9월 21일 0시 1분부터 발효된다. 당시 포고문 서명식에 참석한 하워드 러트닉 상무장관은 새 수수료는 총 6년 동안 연간 부과되며, 매년 같은 금액을 내고 비자를 갱신해야 한다고 말해 파장이 컸다. 이에 다음 날 백악관이 황급히 진화에 나선 것이다.

H-1B 비자는 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야의 전문 직종에 적용되는 비자로, 추첨을 통한 연간 발급 건수가 8만5000건으로 제한돼 있다. 기본 3년 체류가 허용되며, 연장도 가능하고, 영주권도 신청할 수 있다.

트럼프 강성 지지층인 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영은 미국 기업들이 H-1B 비자를 이용해 보다 저렴한 비용으로 외국 인력을 들여와 미국인들의 일자리를 빼앗고 있다고 주장해왔다.

그러나 H-1B 비자는 미국이 전 세계 최고 인재들을 유치하는 데 필수적이라는 반론도 나온다. 당장 외국인 전문가들을 대거 고용한 미국의 테크기업들에는 비상이 걸린 분위기다. 이른바 ‘전문직 비자’인 H-1B 비자는 주로 이들 기업이 해외에서 엔지니어, 과학자, 프로그래머를 채용하는 데 쓰였기 때문이다.

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 미 국토안보부 산하 이민국(USCIS) 통계를 인용해 “지난해 미국에서 발급된 신규 H-1B 비자가 모두 14만1000건에 달한다”며 “만약 내년에도 H-1B 발급 건수가 지난해 추세로 유지된다면 미 고용주들은 연간 한건에 10만달러씩 총 140억달러(약 20조원)를 부담하게 된다”고 추산했다.

특히 H-1B 비자 취득자는 국적별로 인도가 70%, 중국이 10%를 차지한다. 특히 테크 기업의 경우 구글의 순다르 피차이 최고경영자(CEO), 마이크로소프트의 사티아 나델라 CEO 등 인도계 경영자가 다수를 차지하고 있다.

백악관은 별도의 사실관계 설명 자료를 배포하고 H-1B 비자 수수료 상향 조정의 필요성을 거듭 강조했다. 백악관은 “H-1B 프로그램은 미래의 미국인 노동자들이 STEM 직업을 선택할 동기 부여를 저해하며, 이는 우리의 국가 안보를 위협한다”며 “트럼프 대통령은 이 프로그램의 악용을 해결하고 임금 하락을 막으며 국가 안보를 보호하기 위해 H-1B 프로그램을 이용하려는 회사들에 더 높은 비용을 부과하려는 것”이라고 설명했다.

그러면서 구체적인 근거 수치도 제시했다. 백악관은 “IT 분야에서 H-1B 비자 노동자 비중은 2003년 회계연도 32%에서 최근 65% 이상으로 증가했다”며 “미국 기업들은 미국인 기술 노동자를 해고하고 이들을 H-1B 노동자로 대체하고 있다”고 밝혔다.

한편, 백악관은 전날 트럼프 대통령이 서명한 포고문과 관련, “포고문은 국토안보부 장관으로 하여금 현재 미국 밖에 있는 외국인이 비자를 신청할 때 수수료가 동반되지 않을 경우 비자 승인을 제한하도록 지시하며, 국가 이익에 부합하는 경우엔 개별 사례별로 예외를 허용한다”고 설명했다.

전문가들은 이번 조치가 시작에 불과하며 앞으로 H-1B 비자에 대한 추가 규제가 이어질 가능성이 크다고 지적한다. 피셔 필립스 로펌의 이민 그룹 공동 의장 셰넌 스티븐슨은 “이번 조치는 H-1B 비자에 대한 정부 공격의 1단계일 뿐”이라고 평가했다.

스티븐슨은 “이번 발표는 사전 예고나 암시조차 없었다”며 “토요일 내내 의료·제조 등 다양한 분야의 고객 전화를 받느라 진땀을 흘렸다. 충격적이고 파괴적이었다”고 말했다.

진보 성향 정책단체 ‘프로그레스 상공회의소’의 애덤 코바세비치 대표는 “이번 조치로 미국은 중국과의 AI 경쟁에서 한 손을 묶인 채 싸우게 될 것”이라며 “AI 최상위급 인재는 제한돼 있고, 상당수가 외국 출신”이라고 우려했다.

벤처1투자가들은 장기적으로 스타트업이 가장 큰 피해를 입을 것이라고 우려했다. 벤처캐피털리스트 앨런 패트리코프는 “지난 10년간 투자한 기업 중 단 한 곳도 10만달러를 감당할 수 없다”고 지적했다.

미국-인도 전략 파트너십포럼의 무케시 아기 회장은 “남용을 막으려는 행정부 입장은 이해하지만, 미국 내 일자리 창출 기업들이 피해 보지 않도록 해야 한다”고 강조했다.

인도 최고 IT 산업 단체인 나스콤은 이번 조치가 “사업 연속성”에 타격을 줄 것이라며 현 비자의 짧은 마감 시한에 대해서도 우려를 표했다. 나스콤은 성명에서 “하루라는 마감 시한은 전 세계 기업, 전문가, 학생들에게 상당한 불확실성을 초래한다”고 말했다.

김수한·정목희 기자