[헤럴드경제=김주리 기자] LG전자가 임직원 가족을 대상으로 ‘체감형 복지’를 강화하고 있다.

21일 업계에 따르면 LG전자는 오는 27일 열리는 ‘서울세계불꽃축제 2025’ 당일 LG트윈타워에 임직원 가족 및 지인 250여명을 초청한다.

LG트윈타워는 불꽃축제가 열리는 여의도 한강공원이 한눈에 내려다보여 불꽃놀이를 편하게 관람할 수 있는 명소로 꼽힌다.

LG전자는 추첨을 통해 총 80팀을 선정했다. 추첨에는 임직원 2000여명이 참여해 경쟁률 25대 1을 기록하는 등 높은 관심을 모았다.

LG전자는 불꽃축제 당일 안전을 위해 건물 관리 인력을 확대 운영하고, 방문객 동선 곳곳에 자원봉사 인원을 배치할 예정이다.

LG전자는 이 외에도 업무용 자산을 활용해 구성원의 만족도를 높이는 다양한 복지 제도를 운용하고 있다.

대표적으로 업무용으로 운영하는 제네시스 G90, G80 등 고급 세단이나 카니발 리무진 차량을 주말 동안 임직원에게 무상으로 대여한다.

또 업무용으로 확보한 LG트윈스 홈경기 프리미엄·테이블 좌석 티켓을 업무 수요가 없을 때 일반석 티켓과 마찬가지로 임직원에게 무상으로 제공한다.

가족 초청 행사도 매년 이어오고 있다. 지난 5월에는 마곡 LG사이언스파크에 임직원 및 협력사 직원 가족 약 3천명을 초청해 다양한 체험 행사를 진행했다.

LG전자 관계자는 “구성원들이 특별한 추억을 쌓으면서 자연스럽게 소속감과 자긍심을 느끼게 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 임직원을 위한 다양한 프로그램을 운영해 가족 친화적인 직장 문화를 조성하겠다”고 말했다.