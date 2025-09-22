연 1200톤 이상 버려지는 커피 찌꺼기 서울 지자체·기업, 수거·에너지 재활용 소각땐 온실가스↑, 순환땐 비용절감 효과 “커피박은 폐기물 아닌 자원”…가치 재조명

‘커피 찌꺼기의 재발견.’

1인당 연간 커피 소비량 416컵. 아시아태평양 지역 중 1위를 차지할 만큼 한국인의 커피 사랑은 유별나다. 문제는 이 막대한 커피 소비량만큼이나 막대한 커피 찌꺼기·쓰레기가 배출된다는 사실이다.

아메리카노 한 잔 기준으로 배출되는 ‘커피박(커피 찌꺼기)’은 약 14.97g. 한 잔으로 보면 보잘것없어 보이지만, 상상을 초월하는 한국인의 커피 소비량을 감안하면 결코 간과할 수 없는 양이다.

이에 커피박을 재활용하려는 시도가 이어지고 있다. 수거 시스템부터 기술 개발까지, 커피박의 선순환 재활용 생태계에 뛰어드는 기업들도 속속 늘어나는 추세다.

22일 글로벌 데이터 분석 기업 유로모니터에 따르면 지난해 기준 한국인 1인당 연간 커피 소비량은 416컵으로 집계됐다. 이는 아시아태평양 지역 중 1위다. 2위인 싱가포르(290컵)와도 격차가 상당하다. 아태 지역 평균 소비량(57컵)과 비교하면 무려 7배가량이나 많다.

커피를 많이 소비한다는 것은 그만큼 쓰레기도 많이 배출한다는 뜻이다. 아메리카노 한 잔을 만들기 위해서는 약 15g의 커피 원두가 사용되는데, 원두의 99.8%인 14.97g의 쓰레기가 필연적으로 배출된다. 이는 커피를 만들고 남은 부산물인 커피박이다.

현재 커피박은 종량제 봉투에 담겨 매립·소각된다. 이렇게 되니 당연히 커피박 쓰레기도 급증할 수밖에 없다. 이는 환경오염으로 직결된다. 쓰레기를 매립할 때 발생하는 메탄가스는 이산화탄소에 비해 84배 강력한 온실가스로 알려져 있다.

이에 커피박을 재활용하려는 시도가 이어지고 있다. 지방자치단체들도 커피박 수거에 신경 쓰는 추세다. 폐기물 관리 플랫폼 지구하다에 따르면, 지난 1~7월 지구하다의 ‘커피박 재자원화 프로젝트’를 통해 서울 서초·양천·용산구 등 협약 지자체와 커피전문점에서 총 1266톤의 커피박이 수거됐다. 아메리카노 약 8441만잔에 달하는 양이다.

커피박 1톤을 소각 처리하면 약 338㎏의 이산화탄소가 발생한다. 1266톤이라면 약 428톤에 이른다. 커피박 수거를 통해 해당 규모의 이산화탄소 배출을 줄인 셈이다. 이는 30년생 나무 약 6만5000그루의 이산화탄소 흡수량과 맞먹는다.

그대로 쓰레기로 버려졌다면 20ℓ 종량제 봉투 기준(한 장 당 커피박 15㎏ 배출)으로 봉투 비용만 4000만원을 아낄 수도 있었다.

지구하다에서는 이렇게 수거된 커피박을 바이오매스로 쓴다. 지구하다의 모회사인 천일에너지를 통해서다. 바이오매스는 식물·동물·산업 부산물 등 재생 가능한 자원을 뜻한다. 바이오매스 연료를 이용해 생산된 에너지를 ‘바이오에너지’라고 부른다.

수거된 커피박은 건조 과정을 거쳐 펠릿(우드칩), 바이오연료, 바이오차(비료) 등으로 가공된다. 천일에너지 포천발전소는 국내 최초로 고형원료 제조·사용허가를 받아, 커피박을 원료로 사용할 수 있는 인증을 받았다.

이 커피박이 포천발전소의 석탄재 대체제로 사용되고 있다. 발전소 인근에 위치한 50여 개의 염색 공장에 커피박으로 만든 바이오연료로 증기를 발생시켜 산업용 증기로 공급하기도 했다.

지구하다는 협약 지자체를 중심으로 무상 방문 수거 시스템을 도입했다. 커피전문점에서 애플리케이션 ‘지구하다’로 접수하면 수거 기사가 직접 회수한다. 접수, 처리 등 전 과정이 커피박 처리 플랫폼으로 관리돼 행정 부담을 줄이고 불법 투기를 예방할 수 있다.

커피전문점은 커피박 배출에 따른 종량제 봉투 비용 등 쓰레기 배출 비용·시간을 아낄 수 있다. 재활용업체는 이를 모아 바이오자원으로 활용한다. 커피박이 ‘돈’처럼 가치있게 재활용되는 선순환 구조인 셈이다.

더욱이 쓰레기 감량 선도구인 서울 중구는 커피박을 생활폐기물이 아닌 자원으로 활용하는데 박차를 가하고 있다.

커피박을 퇴비로 재활용하는 시스템도 확산되고 있다.

예를 들어 서울 중구는 사회적기업 대원리사이클링과 용역 계약을 맺고 구내 커피전문점 등을 대상으로 주 1회 커피박 수거를 실시하고 있다. 모아진 커피박은 중간 집하장을 거쳐 친환경 퇴비로 가공된다.

박상원 천일에너지 대표는 “커피박은 단순히 버려지는 폐기물이 아니라 도시 속에서 새롭게 활용될 수 있는 바이오 자원”이라며 “폐기물 처리 플랫폼을 통해 소상공인과 지자체가 함께 탄소 감축과 자원순환이라는 사회적 가치를 만들어갈 수 있도록 노력하겠다”고 했다. 최은지 기자