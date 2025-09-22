소환 조사 일주일 만에 재출석

상장 당시 ‘사기 부정거래’ 혐의

방시혁 하이브 의장이 지난 15일 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=이영기 기자] ‘사기적 부정거래’ 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장이 경찰에 재출석했다. 방 의장은 지난 15일 조사를 받은 지 일주일 만에 경찰에 2차 출석했다.

방 의장은 22일 오전 10시께 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에 출석했다. 지난 15일 출석에 이어 일주일 만에 이뤄진 2차 소환 조사다.

방 의장은 15일 오전 9시56분께 출석 당시 “제 일로 심려를 끼쳐드려 송구하다”며 “오늘 조사에 성실히 임하겠다”고 짤막하게 말한 뒤 청사 안으로 들어갔다.

이어 방 의장은 오후 11시48분 약 14시간에 걸친 조사를 마치고 나오며 별다른 입장을 내놓지 않았다.

방시혁 하이브 의장이 지난 15일 경찰 소환 조사를 마치고 서울경찰청 마포청사를 떠나고 있다. 이영기 기자.
방 의장은 하이브 상장을 앞두고 기존 투자자들을 속여 막대한 차익을 챙겼다는 의혹에 휩싸였다. 그는 2019년 하이브가 상장되기 전 기업공개(IPO) 계획이 없다고 투자자들을 속여 자신과 관계있는 사모펀드에 지분을 팔도록 한 혐의를 받는다.

투자자들은 방 의장의 말을 믿고 보유 지분을 특수목적법인(SPC)에 매각했고 다른 사모펀드 등에게 지분을 넘겼다. 이 과정에서 방 의장은 IPO가 성사될 경우 매각 차익의 30%씩을 자신에게 지급한다는 내용을 골자로 한 주주 간 계약을 체결한 것으로 알려졌다.

경찰과 금융감독원은 방 의장의 이런 계약이 자본시장법에 어긋난다고 보고 수사를 벌여왔다.

앞서 경찰은 지난 6월 30일 서울 영등포구 한국거래소를 압수수색해 하이브의 상장심사와 관련된 자료를 확보했다. 또 7월 24일엔 하이브 사옥을 압수수색해 관련 방 의장 측 자료를 확보했다.


