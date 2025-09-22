총 1534가구…84㎡가 절반이상 아라역 도보로, 생활인프라 우수

동부건설은 인천 서구에 ‘검단 센트레빌 에듀시티’(투시도) 견본주택을 열고 오는 29일부터 청약 접수를 시작한다고 19일 밝혔다.

29일 특별공급, 30일 1순위, 10월 1일 2순위 순으로 접수를 한다. 10월 14일 당첨자를 발표해 10월 27일에서 30일에 정당계약을 체결할 계획이다.

이 단지는 인천 서구 당하동 693번지 일원에 들어선다. 지하 2층~지상 25층, 17개 동, 총 1534가구 규모다. 전용면적별로 ▷74㎡A·B 220가구 ▷84㎡A·B 840가구 ▷101㎡A·B·C 466가구 ▷120㎡(펜트하우스) 8가구로 구성돼 있다. 선호도가 높은 전용 84㎡가 절반 이상을 차지한다.

교육·생활 인프라도 풍부하다. 단지 인근에 아라꿈유치원, 발산초, 아라중·고 등이 위치해 유치원부터 고등학교까지 도보 통학이 가능한 ‘쿼드러플 학세권’을 갖췄다. 이마트·롯데마트 등 대형 유통시설과 원당 문화체육센터 등 공공편의시설이 가깝고, ‘법조타운’과 업무시설 조성도 추진 중이다.

커뮤니티 시설로는 키즈앤드맘스카페·작은도서관·경로당·주민카페·실내체육관·피트니스·골프연습장·사우나·게스트하우스 등이 있다. 단지 중앙을 잇는 약 365m ‘그랜드 365’ 산책로를 중심으로 수변공간·티하우스·정원·플레이존 등 20여개 테마 조경을 계획해 자연친화적 주거환경을 구현한다.

교통 접근성은 인천지하철 1호선 ‘검단(계양) 연장선’ 아라역 도보권 입지로 강화됐다. 아라역에서 한 정거장 이동 시 공항철도 환승(계양역)이 가능해 서울 도심 접근성이 크게 개선됐다.

동부건설 관계자는 “검단 센트레빌 에듀시티는 아라역 개통 수혜와 학세권·생활 인프라를 바탕으로 높은 주거 만족도를 제공할 것”이라고 밝혔다. 박로명 기자