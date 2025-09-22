美 텍사스 전력회사와 총 24대 공급 계약 체결

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대일렉트릭은 미국 텍사스 최대 전력 회사와 약 2778억원 규모의 765㎸(킬로볼트) 초고압 변압기 및 리액터 총 24대에 대한 공급 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 계약은 창사 이래 단일 계약 기준 최대 규모 수주이다. 공급 물량은 2029년에 인도된다.

765㎸ 초고압 변압기는 미국 내 최대 전압 사양으로 장거리 송전망 구축에 사용된다. 345㎸ 변압기 대비 높은 전압으로 송전할 수 있어 전력 손실률, 건설 원가가 저감된다. 송전 용량은 5배까지 늘어나 경제적이다.

HD현대일렉트릭은 1999년 신서산 변전소에 첫 공급을 시작으로 국내 대형 발전소와 미국, 인도 등 해외 시장에 총 160대 이상의 765㎸ 초고압 변압기를 공급해 기술력을 입증해왔다.

미국은 풍력·태양광 등 신재생 발전소가 수요처에서 멀리 위치해 안정적인 장거리 송전망이 필요하다. 여기에 인공지능(AI) 산업 확장, 데이터센터 증설, 신재생 에너지 확대 기조와 맞물려 765㎸ 초고압 변압기 수요가 커지고 있다. HD현대일렉트릭은 내년 예정된 미국 알라바마 공장 증설을 통해 765㎸ 변압기 생산 능력을 확대, 북미 현지 수요에 적극 대응할 예정이다.

HD현대일렉트릭 관계자는 “765kV 변압기는 높은 기술력이 요구되는 만큼 세계적으로 소수의 기업만 생산할 수 있다“며 ”이번 수주를 통해 북미 초고압 송전망 시장에서 입지를 더욱 공고히 하고 추가 수주가 이어지도록 노력할 것“라고 말했다.