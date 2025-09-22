[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 청년창업지원센터를 통해 ‘일반 창업교육’과 ‘전문 창업교육’을 운영한다고 22일 밝혔다.

오는 10월부터 12월까지 진행되는 이번 교육은 창업에 관심 있는 청년과 예비창업자, 초기 창업자를 위한 두 가지 맞춤형 과정으로 구성된다. 일반 창업교육은 창업을 처음 접하는 청년과 일반인을 위한 기초과정이다. 전문 창업교육은 벤처기업 설립을 목표로 한 실전 중심 고도화 과정이다.

일반 창업교육은 10월 14일부터 12월 4일까지 총 5회로 진행된다. ‘드론 창업’, ‘소자본 창업’, ‘세무 회계 기초’, ‘정책자금활용’, ‘정부지원사업 수주 전략’ 등 실생활에 밀접한 주제를 다룬다. 교육은 오후 2시부터 5시까지 구로 청년창업지원센터 2층 강의실에서 열린다.

전문 창업교육은 10월 16일부터 12월 11일까지 총 10회에 걸쳐 운영된다. ‘비즈니스모델 혁신 전략’, ‘제품 판매 단가 산출’, ‘정부지원 제도 이해’, ‘기업설립과 절세전략’ 등 심화 과정을 포함한다. 교육은 회차별 일정에 따라 오후 2시부터 5시까지 같은 장소에서 진행된다.

일반 창업교육은 수시 모집으로 누구나 신청할 수 있다. 전문 창업교육은 오는 19일부터 10월 15일까지 참가자를 모집한다.

이번 프로그램은 창업 아이템 발굴부터 자금 조달, 마케팅 전략, 정부지원 제도 활용까지 전 과정을 단계별로 학습할 수 있어 청년 창업가의 실질적인 사업 역량을 높이는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

자세한 교육 일정과 프로그램 내용은 구로구청 누리집 또는 구로구 청년창업지원센터를 통해 확인할 수 있다.

장인홍 구로구청장은 “창업을 준비하는 청년들이 이론과 실무를 함께 갖출 수 있도록 체계적인 교육을 마련했다”며 “앞으로도 청년 창업이 뿌리내릴 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.