1∼20일 전체 13.5% 증가했으나 조업일 3.5일 많아 일평균 10.5%↓

[헤럴드경제=배문숙 기자]미국의 관세 부과 여파로 9월 1~20일 조업일수 평균 수출이 10% 넘게 줄었다. 특히 대미 수출은 전년 동기보다 16% 이상 급감했다.

22일 관세청에 따르면 이달 1∼20일 수출액은 401억달러(통관 기준 잠정치)로 전년 동기 대비 13.5% 증가했다. 같은 기간 기준으로 역대 최대 규모다. 다음 달 최장 7일에 달하는 추석 연휴(10월 3~9일)를 앞두고 미리 출하된 물품이 많아서로 분석된다.

하지만 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 24억3000만달러로 작년(27억2000만 달러)보다 10.6% 줄었다. 올해는 조업일수가 16.5일로 작년(13일)보다 3.5일 많아 단순 증가 효과를 제외하면 실제 수출 흐름은 위축된 셈이다.

대미 수출 부진은 두드러졌다. 1∼20일 대미 수출액은 65억4000만 달러로 전년 동기 대비 6.1% 늘었지만, 조업 일수 하루 평균 대미 수출액은 3억9685만달러로 작년 9월 1~20일 일 평균 수출액(4억7485만달러)에 비해 16.4% 감소했다. 철강·알루미늄·구리 등에 대한 50% 고율 관세와 자동차 25% 관세가 여전히 부담으로 작용하고 있다.

한미 양국이 지난 7월 자동차 관세를 25%에서 15%로 낮추기로 합의했지만, 미국 정부가 시행 시점을 확정하지 않아 아직까지 적용되지 않고 있다. 이 때문에 지난 8월 대미 수출은 87억4000만달러로 2년 반 만에 90억달러 밑으로 떨어졌다.

9월 1~20일 품목별로는 반도체(27.0%), 승용차(14.9%), 선박(46.1%), 무선통신기기(3.3%) 등의 수출이 증가한 반면, 석유제품은 4.5% 줄었다. 국가별로는 중국(1.6%), 베트남(22.0%), 유럽연합(EU·10.7%), 대만(22.9%) 등 주요 시장에서 증가세를 보였다.

수입은 같은 기간 382억달러로 전년 동기 대비 9.9% 늘었다. 반도체 제조장비(49.9%), 기계류(16.3%), 가스(10.4%) 등은 늘었고, 원유는 9.4% 감소했다. 국가별로는 중국(18.8%), EU(10.4%), 일본(4.5%), 호주(27.7%) 등에서 수입이 확대됐다.

수출액이 수입액을 웃돌면서 무역수지는 19억달러 흑자를 기록했다.