전문의·영양사 등 맞춤형 상담 제공 외국인·가족도 포함, 병원 연계까지 지원

[헤럴드경제=박성준 기자] 교보생명의 건강관리 서비스 자회사 교보다솜케어는 유플러스(U+) 유모바일과 제휴를 맺고, 알뜰폰 가입자를 대상으로 건강 상담 서비스를 제공한다고 22일 밝혔다.

이번 제휴는 저렴한 통신 요금은 물론, 삶의 질을 높일 수 있는 서비스를 원하는 소비자 수요를 공략하기 위해 마련됐다.

교보다솜케어는 건강 유지·증진과 질병 예방 등을 위해 다양한 서비스를 제공한다. 오랜 기간 보험 가입 고객을 대상으로 쌓아온 경험과 신뢰를 바탕으로 고객의 삶을 지키는 역할을 하고 있다.

U+ 유모바일 가입자를 대상으로 하는 건강 상담 서비스는 ▷의사(전문의) ▷간호사 ▷영양사 ▷심리 상담사 ▷운동 전문가 등 전문 인력을 통해 일대일 맞춤형 건강 상담을 제공하는 것이다. 가입자 본인뿐 아니라 배우자, 부모, 자녀에 대해서도 폭넓게 서비스를 제공하는 것이 특징이다. 외국인에게도 같은 혜택을 제공하며, 낯선 의료 환경에서 겪을 수 있는 어려움을 줄일 수 있다.

교보다솜케어는 가입자가 상급 병원 진료가 필요한 경우 질환별로 병원과 의료진을 안내해 주며 예약까지 연계하는 등 초개인화한 서비스를 제공한다. 또, 필요에 따라 제휴를 맺은 전국 105개 건강검진센터를 이용할 수 있도록 했다.

이와 함께 매달 건강 관리에 도움이 되는 콘텐츠를 제공하는 등 생활 습관 관리에도 도움을 줄 예정이다.

원형규 교보다솜케어 대표는 “앞으로 U+ 유모바일과의 발전적 협력을 이어가며 건강 관리 서비스에 혁신을 만들어가겠다”며 “전문적이고 진정성 있는 건강관리 서비스를 통해 새로운 생활 가치를 제공하는 기업으로 거듭날 것”이라고 말했다.

한편, 교보생명은 U+ 유모바일과 함께 업계 최초 휴대전화 질병 보험을 출시했으며, 대중교통 안심 보험 서비스를 제공 중이다.