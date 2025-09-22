8월 이용객 전년 대비 33% ↑… 타시도민 52% 급증 섬 지역 관광 매출도 전년대비 56억 증가

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시가 전국 최초로 도입해 운영한 i-바다패스 정책이 요금 지원으로 이용객이 증가하는 효과를 보고 있다.

22일 인천시에 따르면 지난 8월 i-바다패스 누계 이용건은 총 56만9943건으로 지난해 42만9325건 보다 33% 증가했다.

특히 7월 한달간 성장률은 83%로 i-바다패스 도입 후 가장 높았다.

세부적으로 살펴보면 ▷인천시민은 37만5827건 → 48만8474건(30%↑)으로 성장했고 ▷타시도민은 5만3498건 → 8만1469건(52%↑)으로 나타나 외지 관광객의 유입 확대가 두드러졌다.

여객선 이용객의 증가는 곧바로 경제 파급력으로 이어졌다.

인천시는 i-바다패스 도입에 따른 섬 지역 관광 매출을 213억원으로 추정했다. 이는 전년 동기(157억원)대비 56억원 늘어났다.

인천시는 “i-바다패스는 단순한 교통 할인권이 아니다”라며 “섬과 도시를 잇는 새로운 교량이자, 인천 섬을 대한민국 대표 관광지로 이끄는 성장 엔진”이라고 말했다.

유정복 인천시장은 “앞으로는 늘어난 관광객으로 인한 주민 불편도 세심히 보듬으면서 인천만의 특화된 섬 관광 콘텐츠를 지속 발굴하겠다”며 “섬과 도시가 함께 웃는 대한민국 해양시대의 중심 인천을 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편 i-바다패스는 올해 인천시 10대 주요정책 시민만족도 조사 1위에 올랐으며 한국관광공사 주관 2025 한국 관광의 별 혁신관광정책 부문 평가대상(국민추천) 후보로 선정됐다.