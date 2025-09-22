[헤럴드경제=양대근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 ‘평택항 페스티벌-다함께 차차차’에 참가해 지역 주민과 소통하며 유대 관계를 강화하는 등 사회적 책임을 다하는 기업으로 지역 경제 활성화에 함께 했다고 22일 밝혔다.

지난 20일 경기 평택항국제여객터미널 일대에서 열린 ‘평택항 페스티벌-다함께 차차차’는 시민이 함께 만들고 참여하는 평택시를 대표하는 지역 축제로 ▲세계 음식 및 푸드 트럭 ▲지역 주민이 직접 참여한 트렁크 마켓과 농·수산물 직판장 ▲시민 참여 경연 프로그램 ‘평택항 슈퍼스타’ ▲유명가수 노라조 공연 등 볼거리∙먹거리∙즐길거리 등 오감을 만족하는 다채로운 프로그램으로 진행됐다.

KGM은 이날 행사에 소형 SUV ‘티볼리’를 경품으로 제공하는 한편, 별도의 홍보 부스를 마련해 전기차에 가장 가까운 ‘액티언 하이브리드’ 및 ‘토레스 하이브리드’, 국내 최초 전기 픽업 ‘무쏘 EV’, 정통 픽업의 강자 ‘무쏘 칸’을 전시하고 부스를 찾은 시민들에게 상담 서비스를 제공하는 등 행사장을 찾는 시민들을 대상으로 적극적인 판촉 활동을 펼쳤다.

이와 함께 부스 방문 고객을 위한 이벤트도 진행했다. 어린이 동반 고객을 위해 행사장 분위기와 어울리는 풍선과 솜사탕을 제공하고, 뜨거운 햇빛을 피할 수 있는 썬캡 만들기와 전시차를 직접 만들어 보는 종이 자동차 만들기 등의 이벤트로 즐거움을 선사했다.

또한, 차량을 활용한 ‘KGM Family 포토존’에서 촬영한 사진을 #KGM, #평택항페스티벌, #액티언하이브리드 등의 해시태그를 달고 개인 SNS에 업로드하는 고객에게 무쏘 엠블렘이 새겨진 추억의 달고나를 증정하는 이벤트는 성황을 이뤘다.

이날 행사의 마지막 하이라이트인 티볼리 경품 추첨에서 행운을 거머쥔 주인공은 경기 평택시 중앙동에 사는 김승준 씨에게 돌아갔다.

행운의 주인공이 된 그는 “가족들과 즐거운 시간을 보내려고 축제에 왔다가 꿈에 그리던 티볼리까지 경품으로 받게 되어 매우 기쁘다”며 “연인과 티볼리를 타고 자유롭게 여행을 다닐 생각하니 벌써부터 설레고 기대된다. 티볼리를 경품으로 제공해준 KGM에 정말 감사드린다”고 말했다.

한편, KGM은 시민 기업으로 지역사회 발전을 위해 송탄관광특구 한마음대축제 등 다양한 지역 축제 후원을 비롯해 사내 봉사단 ‘네바퀴동행’의 지역 환경개선 캠페인과 소외계층 자원봉사, 평택연탄나눔 후원금 전달, 한마음 장학회 장학금 전달 등 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 펼치고 있다.