미군 가족들에게 신라면 체험 기회

[헤럴드경제=정석준 기자] 농심은 경기도 평택에 위치한 세계 최대 규모의 해외 미군기지 ‘캠프 험프리스’에서 신라면 브랜드를 알리는 푸드트럭 행사를 열었다고 22일 밝혔다.

지난 19일부터 이틀간 진행된 이번 푸드트럭 행사는 험프리스 내 대형 매장 ‘커미서리(Commissary)’의 미군 가족 대상 행사인 ‘사이드워크 세일즈(Side work sales)’ 기간에 맞춰 진행됐다.

농심은 푸드트럭에서 케이팝 데몬 헌터스와 협업한 신라면, 신라면 툼바, 신라면 블랙 패키지를 미군 가족들에게 선보였다.

행사에 참가한 미군 가족은 “제일 좋아하는 애니메이션 캐릭터가 그려진 패키지도 흥미로웠고, 국물 라면으로만 먹어봤던 신라면의 새로운 타입도 맛있게 즐겼다”라고 소감을 밝혔다.

농심 관계자는 “지난 6월 미국 현지 군부대 신라면 정식 메뉴화에 이어 국내 험프리스 미군기지에서도 푸드트럭 행사를 진행하며 신라면 글로벌 인지도를 높이는 효과를 거뒀다”며 “앞으로도 다양한 현장에서 글로벌 소비자들과 함께 하는 마케팅을 이어갈 것”이라고 말했다.