13일~14일, ‘2025 아이콘 매치’ 공식 후원사로 축구 레전드들에게 BMW 셔틀 서비스 제공

[헤럴드경제=김성우 기자] 코오롱 모터스가 지난 13~14일 서울월드컵경기장에서 개최된 ‘2025 아이콘 매치’의 공식 후원사로서 현장 이벤트를 성황리에 마쳤다고 22일 밝혔다.

넥슨이 주최하는 아이콘 매치는 지난해 6만4000석 전석 매진을 기록하며 게임에서만 가능했던 드림 매치를 현실에서 구현한 이벤트로 올해도 양일간 현장 관중 수 10만명을 넘기며 큰 성공을 거두었다. 이번 대회에는 박지성과 이영표를 비롯해 카카, 디디에 드로그바, 티에리 앙리, 스티븐 제라드 등 세계적인 축구 레전드들이 출전해 전 세계 축구팬들에게 잊지 못할 감동을 선사했다.

코오롱 모터스는 이번 2025 아이콘 매치 기간 동안 축구팬들과 접점을 넓히기 위해 현장 이벤트를 진행했다. 양일간 서울월드컵경기장 북측광장에서 행사 부스를 운영하고 신형 BMW M5를 전시해 많은 관람객들의 관심을 받았다. SNS 팔로워 이벤트를 진행해 현장을 찾은 수많은 축구팬들에게 경품을 제공하며 브랜드 인지도 향상을 도모했다.

코오롱 모터스는 2025 아이콘 매치 참가 선수들을 위한 특별한 BMW 셔틀 서비스도 제공했다. 세계적인 스타 선수들이 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 BMW 7시리즈와 X7 차량을 활용해 공항에서 숙소까지 안전하고 편안한 의전 서비스를 지원했다.

코오롱 모터스 관계자는 “아이콘 매치의 공식 후원사로 참가해 고객에게 프리미엄 경험을 선사하고 브랜드 가치를 성공적으로 제고하는 기회를 만들 수 있었다”며 “전시 체험 공간을 통해 축구팬들과 가까이 호흡할 수 있었던 만큼, 앞으로도 다양한 스포츠 마케팅 활동으로 고객들과 만날 수 있는 자리를 마련해 나가겠다”고 밝혔다.