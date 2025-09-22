22일 인천 송도서 ‘2025 포스코포럼’ 개최 장 회장 “안전은 모든 사업의 선결 과제, K-세이프티 모범사례로 ”

[헤럴드경제=김성우 기자] “기존의 성공 방식에 갇히지 말고 기술이 초일류 기업 포스코그룹의 미래를 여는 열쇠가 될 수 있도록 위기감을 가져야 합니다.”

장인화 포스코그룹 회장이 22일 인천 송도 글로벌R&D센터에서 개최된 ‘2025 포스코포럼’에서 “한 발 앞서 미래를 읽고 산업 변화를 주도해 지속가능한 성장을 만들어가겠다”면서 기술혁신의 필요성을 주문했다.

올해로 7회째를 맞는 포스코포럼은 그룹사 전 임원이 참석해 그룹 사업의 대내·외 환경을 진단하고 그룹의 성장과 혁신 방안을 논의하는 자리다. 올해 포럼은 ‘대전환 시대, 무엇이 미래를 만드는가’를 주제로, 국내외에서 세계적인 석학을 대거 초청했다.

행사는 이틀간 이어지며 포스코그룹은 그룹 성장 전반을 다루는 포스코포럼과 함께 회장이 직접 주재하는 그룹기술전략회의와 포스코그룹 테크포럼 등을 연이어 개최한다.

이날 안전과 관련 장 회장은 “안전진단 내용들을 겸허히 받아들이고 그룹 구성원들이 안전한 일터에서 창의적으로 성과를 창출할 수 있도록 위험을 근본적으로 제거해 나갈 것”이라며 “국내 제조·건설 현장에 ‘K-세이프티’(K-Safety) 모범사례를 만들고 확산하는 등 책임을 다 할 것”이라고 강조했다.

기조강연에서는 앤드류 맥아피 MIT 경영대학원 교수가 기술 혁명에 따른 사회, 경제, 산업의 변천사를 짚어보고 AI(인공지능), 로봇, 양자역학 등 최신 기술 혁신의 과도기 속 기업들의 성장 전략을 제안했다.

이어지는 3개의 메가트랜드별 세션에서는 정치·경제·사회 전반과 관련된 ▷신(新)모빌리티 ▷AI 전환 ▷에너지 3개 주제별로 보다 거시적이고 장기적인 관점에서 미래를 대비하는 인사이트를 얻을 수 있도록 전문가 강연과 토론·기술 시연·대담 등으로 내용을 구성한다.

‘신모빌리티’ 세션에서는 소프트웨어, 서비스, 항공으로 진화하는 모빌리티 혁신 사례와 시사점을 소개하며, ‘AI전환’ 세션에서는 로봇 기술 시연을 포함해 AI와 로봇의 발전에 따라 변화하는 제조업 트렌드를 분석하는 시간을 갖는다.

‘에너지’세션에서는 전통적 화석연료에서 전동화 중심의 신흥 체제로 재편되는 과정에서 주요 기업, 국가의 대응 사례 및 향후 전략을 다룬다.

장 회장은 취임 이후 ‘미래를 여는 소재, 초일류를 향한 혁신’이라는 경영비전을 선포했다. 아울러 철강 사업 재건, 이차전지 소재 경쟁력 등 7대 미래혁신 과제 실행을 위한 전략방향 중 하나로 ‘미래기술 기반의 초격차 비즈니스 선도’를 강조하며 기술의 중요성에 집중해왔다.

포스코그룹 관계자는 “지속가능성장을 이끄는 기술 개발을 장려하고 기술과 사업전략간 연계를 강화함으로써 세계 최고의 경쟁력 확보와 미래 신사업 창출로 이어지는 기술 혁신 체계를 강화해 나간다는 방침”이라고 강조했다.