리얼미터 9월 3주차 정례 조사 결과

정당지지도 민주 44.2%·국힘 38.6%

“양당 5주 만에 오차범위 내로 좁혀져”

이재명 대통령이 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통·공감 토크콘서트에서 발언하는 모습. [연합]
[연합]

[헤럴드경제=안대용 기자] 이재명 대통령의 국정 지지율이 53.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 22일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 15일부터 19일까지 전국 18세 이상 유권자 2526명을 대상으로 이 대통령의 국정수행 지지도를 조사한 결과(9월 3주차 정례 조사) 긍정 평가가 53.0%(매우 잘함 43.9%, 잘하는 편 9.1%)으로 나타났다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±1.9%p) 반면 ‘잘못하고 있다’는 부정 평가는 43.6%로 집계됐다.

[리얼미터 제공]
[리얼미터 제공]

이 대통령의 국정수행 지지도는 9월 1주차 때 56.0%를 기록한 뒤 직전 조사(9월 2주차)에서 54.5%를 나타냈다. 이번 조사에서 직전 조사보다 수치상 1.5%p 낮아지면서 하락세를 보인 것으로 조사됐다.

리얼미터는 “이 대통령 국정수행 지지율이 2주 연속 하락하며 50% 초반대로 내려왔다“고 설명했다. 이어 ”코스피 3400선 돌파, 청년 일자리 4만개 창출, 국민성장펀드 출범 등 긍정적인 경제 및 민생 정책 소식이 있었으나, (대통령실의) 대법원장 사퇴 공감 발언과 삼권분립 침해 논란, 특검의 국민의힘 당사 압수수색 등 정치적 이슈가 민생 정책의 효과를 상쇄해 지지율에 부정적 영향을 미치며 하락세가 이어진 것으로 보인다“고 분석했다.

[리얼미터 제공]
[리얼미터 제공]

이 대통령 국정수행 평가를 권역별로 보면 부산·울산·경남에서 직전 조사 때 54.6%보다 5.8%p 하락해 48.8%를 기록한 것으로 나타났다. 대전·세종·충청에선 2.9%p 하락한 52.6%를 기록했고, 인천·경기에선 2.4%p 하락한 53.1%를 나타냈다.

연령대별로는 60대에서 직전 조사보다 5.1%p 하락한 49.6%를 나타냈다. 50대에선 3.2%p 하락한 64.5%를 기록했고, 20대에선 3.2%p 하락한 36.6%를 기록했다.

[리얼미터 제공[
[리얼미터 제공[

정당 지지도 조사(9월 3주차)에선 더불어민주당 44.2%, 국민의힘 38.6%로 각각 조사됐다. 민주당은 직전 조사에서 44.3%였다. 국민의힘은 직전 조사 때 36.4%에서 2.2%p 오른 것으로 집계됐다. 정당 지지도 조사는 지난 18~19일 전국 18세 이상 유권자 1007명을 대상으로 진행됐다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p)

리얼미터는 “민주당 지지율은 횡보한 반면 국민의힘은 상당 폭 상승하며 양당 간 지지율 격차는 지난주 8.4%p에서 5.6%p로 5주 만에 오차범위(±3.1%p) 내로 좁혀졌다“고 밝혔다.

이어 “민주당은 대법원장 사퇴 압박 공세가 과도한 정치 공세로 인식되며 진보층과 학생층의 일부가 이탈하는 모습을 보였다”며 “그럼에도 정부의 정책 성과에 대한 기대로 지지율 하락 폭을 최소화하며 횡보했다”고 분석했다.

또 “국민의힘은 대통령실의 대법원장 사퇴 공감 발언과 민주당의 압박 공세가 사법부 흔들기라는 정치적 과잉으로 인식되면서 이에 반발한 진보층, 20대, 학생 등을 일부 흡수하며 지지율 상승을 이끌어냈다”고도 분석했다.

[리얼미터 제공]
[리얼미터 제공]

민주당과 국민의힘에 이어 개혁신당 4.1%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.5%로 각각 나타났다. 기타 정당 2.1%, 무당(無黨)층 7.5%로 조사됐다.

이 대통령 국정수행 지지도 조사와 정당 지지도 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식을 통해 이뤄졌다. 이 대통령 국정수행 지지도 조사의 응답률은 5.3%, 정당 지지도 조사의 응답률은 4.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.


