더후 브랜드 북·유시몰 클래식 치실 패키지 본상

[헤럴드경제=전새날 기자] LG생활건강은 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽히는 미국 IDEA 디자인 어워드에서 2개 부문 본상 수상의 영예를 안았다고 22일 밝혔다.

올해 IDEA 디자인 어워드 브랜딩 부문에서는 ‘더후 브랜드 북’이, 패키징 부문에서는 ‘유시몰 클래식 치실’이 각각 본상에 선정됐다.

더후 브랜드 북은 궁중 피부과학 럭셔리 뷰티 브랜드 ‘더후’의 역사와 최근 리브랜딩 후 새로 단장한 브랜드 형상을 소개하는 책자다. 전통적인 제본 기법으로 제작했다. 외부 케이스는 음양(陰陽)을 상징하는 흑백 두 가지 버전을 마련해 동양식 조화와 균형의 가치를 담았다.

유시몰 클래식 치실 케이스는 1898년 탄생한 유시몰 브랜드의 헤리티지를 현대적으로 재해석했다. 세련된 디자인과 실용성이 높은 평가를 받았다. 유럽 고전 건축물에서 영감을 받은 케이스 윤곽에 고유한 아르누보 패턴을 음각으로 정교하게 새겼다. 또 은은한 미색과 무광 마감으로 감각적인 디테일을 더했다. 치실 뚜껑은 한 손으로도 쉽게 여닫을 수 있도록 디자인해 사용 편의성을 높였다.

LG생활건강 디자인센터 관계자는 “더후 브랜드 북과 유시몰 클래식 치실이 지난 3월 독일 iF 디자인 어워드에 이어 국제적으로 가장 권위 있는 디자인 상을 연이어 수상하는 쾌거를 달성했다”라며 “K뷰티 대표 기업으로서 LG생활건강의 디자인 역량을 글로벌 고객에게 널리 알리고 차별적 고객 가치를 선도할 것”이라고 강조했다.