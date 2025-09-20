[헤럴드경제=서병기선임기자]EBS1의 인기프로그램은 ‘세계테마기행’ ‘한국기행’ 등이 있다. 이 두 프로그램은 시청률 순으로도 1~2위다. 그 다음은 뭘까. ‘건축탐구 집’이거나 ‘극한직업’이다.

집과 사람, 공간에 관한 이야기를 담은 다큐멘터리 ‘건축탐구 집’은 은근한 스테디셀러다. 지난 2019년 봄에 편성돼 지금까지 무려 310편 넘게 방송됐다. 매주 45분여 동안 2편의 집을 방송하기 때문에 600개가 넘는 집이 소개됐다.

직장에서 정년퇴직한 중장년 세대가 전원주택을 지어 제2의 인생을 사는 모습은 오래전부터 이어져왔다. 그런데 최근 몇 년 사이에 이들뿐만 아니라, 한창 일할 나이인 30~40대들도 외곽에 개성화된 집을 지어 여유롭게 사는 모습이 하나의 트렌드가 됐다.

처음에는 젊은 건축가 부부, 인테리어 전문가 부부들을 중심으로 전원생활의 여유를 실행했지만, 이제는 다양한 직업군으로 확장됐다.

이들에 따르면, 자기만의 집을 지어 첫 번째 작업으로 EBS ‘건축탐구, 집’에 출연하는 게 ‘국룰’이 됐다는 거다. 물론 그런 풍속도가 나온 이유로는 코로나 시절을 거치면서 비대면 문화와 재택근무의 정착 등이 작용했겠지만, 이 같은 트렌드에는 ‘건축탐구, 집’, 일명 ‘건탐’이 큰 역할을 하고 있다.

필자는 ‘건탐’의 애시청자다. 우선 ‘건탐’을 보면 아파트가 주는 일률적인 주거공간을 넘어 개성화된 주택을 보는 재미가 있다. 뿐만 아니라 무엇보다 그런 선택을 한 부부의 인생이 자연스럽게 드러난다. 삶의 가치 기준, 가족관, 인생관까지 두루 접할 수 있어 좋다.

가령, 최근 재미있게 본, 충북 괴산 조령산 아래에서 은퇴후 모여사는 세자매 가족 마을은 조기은퇴후 계급장 떼고 기능별로 협업하며 여유롭게 살아가는 모습에서 “나도 한번 해볼까” 하고 생각하게 됐다.

EBS1 ‘건축탐구 집’을 제작하는 이호 CP를 만나 프로그램 제작과정에서의 다양한 이야기들을 들어봤다.

-‘건축탐구, 집’의 주 시청자는 누구인가?

▶주시청층은 50대 여성, 60대 남성, 60대 여성순이다. 30~40대 건축주의 이야기만 해도 시청자들이 잘 보지 않았다. 그런데 코로나를 거치며 아파트 층간소음에 의한 이웃과 불화, 아이들의 아토피 문제 등이 나타나면서 30~40대들의 여건에 맞춘 이야기들이 공감을 얻기 시작했다. 시청자들도 건축주의 여건이 반영된 스토리를 흥미있게 받아들였다. ‘건탐’에서는 이같은 여건에 맞는 트렌드가 자연스럽게 나타나는 듯하다.

-그 내용을 좀 더 구체적으로 설명해달라

▶“젊은 그대들이여, 집을 지어보라” 서울에서 오래된 집을 고치는 사람들이 있다. 서울에 집이 없다는 한탄에 당당하게 맞서 이렇게도 집을 지을 수 있다는 걸 보여준다. 도봉구의 상계동 등에서 저렴하게 리모델링하는 사람들이 적지 않다. 베이커, 도예가, 화가 등의 직업군이 직장에 왔다갔다 하는 획일화된 삶이 아니라 자신의 스타일을 집에 투영해 자유로운 영혼으로 살아간다. 이들이 집을 짓는 이유나, 집 구조, 쓴 소재가 다 다르다.

“번아웃 온 사람들이 집을 짓는다” 일에 지친 사람들이 새로운 생활을 모색한다. 이들중 상당수는 1억원 미만으로 집을 짓는다. 심지어 3천만원으로 집은 지은 초절약형도 있다. 전시철거업체와 관련있는 분이 전시용도로 설치된 구조물을 해체하고 나면 버린다는 점을 알고 그걸 이용해, 알뜰하고 모범적으로 지은 집이 각광받더라.

-그동안 소개한 집 중 기억에 남는 주택은?

▶설계도면은 그리지만 건축사는 아닌 양평 아저씨는 사춘기 아이를 위해 외곽에 집을 마련했다. 한 번 두 번 세 번 집을 지으니까, 집 짓는 게 공부보다 쉬웠다고 했다. 사실 집을 지으면 10년은 더 늙는다는데. 경북 영주에 집을 지은 분은 집을 싸게 짓는 노하우가 생겼다고 했다.

도성안에 내 집을 갖고싶다던 이화동 젊은 건축가도 기억에 남는다. 이화동 집은 대지 면적이 20평 정도에 불과한 도심속 협소 주택이다. 여기에는 카페 공간이나 집주인들의 직업에 따른 업무 공간이 들어선다.

요즘은 설계에서부터 시공까지를 책임지는 젊은 건축가들이 많이 있는 것 같다. 부암동 끝자락에는 크레인이 못들어와, 50m전에서 하차해서 재료를 가져오는 요리 부부가 2층에는 요리교실, 1층은 주차장을 만들었다. 노키즈 부부도 많아 자유로운 설계가 가능하다. 아이 유무에 따라 공간이 크게 달라진다. 노키즈 부부만의 스타일이 나오더라.

고 서세원 씨의 딸 서동주 씨는 언젠가는 자신의 집을 지을 계획을 가지고 있었는데, ‘건탐’을 보고 수유동 집을 리모델링하게 됐다고 했다. 서동주 씨는 ‘건탐’ 열혈시청자다.

특허관리 업무를 보던 기재부 공무원이 퇴직후 강력접착제 회사 CEO로 일하며 임야에 집을 지었다. 평소 집보다 더 큰 정원을 꿈꾸던 로망을 실천에 옮겨 집에서 맨발걷기를 하고 있다. ‘집짓기 중독자 남편의 치유 다주택’에 나온, 집짓기 중독자 남편에게 문경의 넓은 마당에 7채의 집을 직접 지으며 남편의 집짓기 중독을 치유하게 만든 아내의 이야기도 여운이 남아있다.

-전원에 집 짓는 사람들의 라이프 스타일에서 특징적인 게 있나?

▶트렌드는 아니지만 더블침대에서 안자고, 각자의 침대에서 자는 부부가 많다. 서로 잠자는 수면패턴을 존중한다. 아예 많은 젊은 부부가 신혼 가구를 마련할 때부터 싱글 침대를 주문한다.

이처럼 자유로운 삶을 사는 사람은 취재하기도 그만큼 어렵다. ‘건축탐구, 집’은 한번은 전경을 스케치하고, 다음은 인터뷰를 위주로 찍는데, 자유로운 삶을 사는 건축주일수록 까칠하다.자기만의 취향을 존중받고 싶어한다.

-외국인들도 가끔 나오던데

▶외국인 남편, 한국인 아내 등 다문화 가정의 집은 흥미롭다. 영국 남자가 어릴 때 타일과 테라스 구조를 한옥에 그대로 접목해 처마 안은 영국식 주택이 만들어졌다. 서양과 한국 전통의 콜라보다. 건축자재를 수입해 자기 집에 구현한다.

특이한 점은 외국인이 나오면 시청률이 올라간다는 것이다. 그들이 우리나라 집에서 사는 방식에 대해 궁금해하고 신기해한다. 영국 호주 미국 남편이 나오면 재밌다. 추위와 더위를 느끼는 게 다르고, 기상시간 등 라이프스 타일이 다르다. 예전보다 개인 취향을 존중하는 게 더 많이 반영된다.

-과거에도 ‘전원에서 살기’는 있었던 것 같은데

▶양평 가평 강화 홍천 등 수도권에서 멀지 않은 외곽에 6평 농막(農幕)을 주말농장처럼 사용했다. 채소를 재배하고, 고기도 구워먹었다. 이런 농막이 유행했는데, 지자체의 규제가 많아지면서 방송에서도 하지 않았다. 올해부터는 체류형 쉼터라고 10평까지 허락해주고 있어 이에 대한 방송을 하고 있다.

-시청률의 법칙이란 게 있는가?

▶‘건탐’을 보시는 분들은 어떤 문화를 전파 받는다는 면이 있다. 댓글을 보면 건축 사무소를 소개해달라고 하고, 내장재를 어디서 구했는지를 묻는다. 제작진도 시청 추이를 분석하는데, 그럴듯한 집이 나올 때보다는 시골집이나, 이렇게 지으면 망한다든가, 실패사례를 모은 게 오히려 시청률이 더 잘 나온다.

집은 맞춤옷 같다. 럭셔리한 집을 대문부터 보여주면 시청률이 올라갈 줄 알았는데, 집과 주인의 철학이 안맞았다. 애초에 빈약한 스토리는 이야기가 나오지 않는다. 이 사람이 왜 이런 집과 소재로 지었는지를 잘 들어보고 어울리면 시청률이 나왔다.

청송 주왕산에서 집 짓고 산골살이하는 세 자매는 멘트가 너무 좋아 케미가 잘 어우러졌다. 당연히 시청률도 높게 나왔다. 90대 노모를 위해 단양에 집을 지은 교사 아들의 효심은 생각보다 시청률이 안나왔다. 내가 실천할 수 없는데, 그런 게 나오면 소외감을 느낄 수 있다. 대리만족이 되지도 않는 듯 하다.

-그렇다면 집 고르기가 더더욱 쉽지 않을 것 같다.

▶‘저 집 괜찮다’고 해 삼고초려를 해서 취재해보면 소구되지 않을 때가 있다. 집은 보이지만 사람은 한번에 안보인다. ‘건탐’은 4주 간격으로 제작한다. 1주차 서치, 2주차 방송, 3주차 포스트 프로덕션. 집은 볼 수 있지만 그안의 건축주의 진면목은 담기 어렵다. 그걸 드러내는 게 관건이다. 제작진도 그 건축주를 다 이해하게 되고, 그렇게 온전히 담아낼 때 방송도 잘 나온다.

드라마 세트장 같은 한옥 구조의 방화동 새마을 주택이 그런 곳이다. 남편은 별종인데, 이를 맞춰주는 아내가 대단했다. 집값이 오른다고 할 때 목동이나, 상암동, 등촌동으로 옮기지 않고 그곳에서 계속 사는 이유를 이해할 수 있었다.

‘아들아 너는 다 계획이 있구나’편은 밴드로도 활동하는 젊은 부부가 일산 백석동에 집을 짓고 자신들의 음악공간을 만들면서 뮤지션에게 녹음 장소로도 대여해준다. 2, 3층은 자기들만의 공간이다. 생활비도 벌고 경제 지출을 줄이자 여유가 생겼다. 어릴 때 기타 치고 음악해서 살 수 있겠나 하는 소리를 들었다. 음악 분야는 1%가 다 가져가는 독식사회다. 하지만 이들 부부는 열심히 대여해주고 작곡도 하고, 광고 음악도 만들어 건물주가 된 젊은 부부 케이스도 있다는 걸 보여주고 싶었다.

-건축가 프리젠터의 역할도 큰 것 같다

▶김호민은 흥행 건축사다. 건축에 대해 조회가 깊거나 심오한 이야기를 하기보다는 대중의 눈높이에 맞추기 때문에 진행자 같기도 하다. 집주인이 까칠해도 피하지 않고 중재하고 분위기를 띄워주기도 한다. 하자가 많은데도 격려해주고 북돋아준다. 제작진도 김호민을 선호한다.

지금은 열린 체제다. 김호민 프리젠터 외에도 박현근 소장도 하자 해결에 도움을 주는 등 호감도가 높다. 유병안 건축가도 핵심을 포착하면서도 좋은 소통을 이뤄내고 있다.

-‘건탐’을 제작하면서 힘든 점은 없나?

▶시청률도 2.3%까지 올라갔고, 평균시청률도 1.87% 정도 된다. 사람은 떠나도 집은 오래 남을 것이다. 시청자 본인이나 지인의 집에 대한 사연이 있으면 게시판을 많이 이용해주길 바란다. 공영방송 ‘건축탐구 집’이라고 하면 협찬이 잘 안들어온다. 제작비가 넉넉하지 않은 상태다.

-‘건탐’이 어떤 프로그램이 됐으면 좋겠나?

▶건축가인 유현준 교수는 “모든 동물중에 자기 집을 짓고 살지 않는 게 사람밖에 없다”고 했다. 주거공간에 대한 꿈을 꾸지만 실현하지 못하는 것일뿐이다. ‘건탐’은 자기만의 공간을 꾸미고 싶은 자연적인 욕구를 실현해주는 콘텐츠라 항구적인 프로그램이 될 수 있을 듯하다. 그동안 위기도 있었고, 코로나 이후 건축경기가 위축되기도 했지만 집은 세대를 거듭할수록 계속 진화하더라. 100년후 집은 훨씬 더 달라질 것이다. 먹는 것보다 더 오래 갈 수 있는 프로그램이 될 수 있을 것 같다.

방송을 보면 패시브 한옥, 조적욕조, 개비온 등 건축용어들이 나오는데, 이것과 그라인더 등 건축도구 사용법 등의 정보를 담을 수 있는 걸 스핀오프 숏폼 콘텐츠로 제작하고 싶다.

-출연하려는 신청자는 많은가?

▶요즘은 신청이 많다. 작년 상반기까지 방영시간이 밤 10시 55분이었다가 9시 55분으로 1시간 당겼다. 주시청층이 주로 주무시는 시간대라, 1시간 당긴 게 시청률 3배 상승 효과를 가져왔다. 제작진이 다시 탄력을 받아 고무돼 있다. 1년전보다 ‘건탐’을 훨씬 많이 노크하신다. 건축사를 통해 노크도 하고, 소개받기도 한다. 이제 맨땅에 헤딩은 아니다. 좋은 아이템을 발견하고 퀄리티를 높이는 모멘텀이라고 생각한다.

-또, 시청자에게 해주고 싶은 이야기가 있는가?

▶시청자들은 건축주를 화면을 통해 만난다. 느끼는 건 다양할 것이다. 자기 머릿속에 그리는 집이 있다면 방법은 얼마든지 있다. 건축비 뿐만 아니고 각양각색의 방법이 있다.

일단 짓고 퇴거하는 것도 한 방법이다. 자기 생활여건에 맞춰 집을 짓고 퇴거하는 사람이 “이렇게 지어 망했는데, 이런 것만 조심하면 된다”고 한다. “망했어요”를 싱글벙글 웃으면서 말한다. 실패로부터 배워 다음번부터 안그러겠다고 한다. 그러니까 작게 시작해 실천해보는 것도 한 방법이다.

건축사도 잘 만나야 한다. 내 생각을 3차원으로 구현하는 건 또 다른 문제다. 건축사가 내 생각을 잘 구현해줄 수 있느냐는 천차만별이다. 그래서 ‘건축탐구, 집’은 집짓기 경험만 제공하는 게 아니라 집 짓는 장소와 설계 등의 세세한 정보도 함께 제공하고 있다.