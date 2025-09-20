김건희 여사 측에 그림 건네고 공천 청탁한 혐의

[헤럴드경제=안대용 기자] 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀(김건희특검)이 김 여사 측에 고가 그림을 건네고 총선 공천 등을 청탁한 혐의를 받고 있는 김상민 전 부장검사를 23일 조사할 예정이다.

20일 법조계에 따르면 특검팀은 오는 23일 오전 10시 김 전 부장검사에게 특검 사무실에 출석해 조사받을 것을 통보했다. 예정된 일정대로 진행되면 지난 18일 청탁금지법 위반 혐의로 김 전 부장검사가 구속된 이후 첫 조사가 된다.

앞서 박정호 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 지난 17일 김 전 부장검사에 대한 구속 심사를 진행한 후 이튿날인 18일 새벽 구속영장을 발부했다. 박 부장판사는 “증거를 인멸할 염려가 있다”고 밝혔다. 형사소송법은 ▷범죄 혐의가 소명되고, ▷증거인멸이나 도주우려가 있는 경우를 구속의 요건으로 정하고 있다.

김 전 부장검사는 이우환 화백 그림 ‘점으로부터 No. 800298’을 1억4000만원에 구매해 김 여사의 오빠인 김진우 씨에게 전달하면서 작년 4·10총선 공천 등을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)를 받는다.

특검팀은 그림이 오빠인 김씨를 거쳐 김 여사에게 전달됐을 것으로 의심하고 있다. 김 전 부장검사가 추상화 대가 박서보, 전영근 화백 그림을 좋아한다는 김 여사 취향을 파악하고서 비슷한 스타일의 이우환 화백 그림을 구매해 선물했다는 게 특검팀 판단이다.

하지만 김 전 부장검사는 김씨 부탁으로 그림을 대신 구매해다가 전했을 뿐이라는 입장이다.

김 전 부장검사는 2023년 9월 현직 부장검사 신분으로 경남 창원 지역 주민들에게 “뼛속까지 창원 사람”이라는 문자 메시지를 보내고 이후 총선 출마를 강행해 논란이 일었다.

하지만 김 전 부장검사는 공천 심사 과정에서 탈락했고, 총선이 끝난 후 넉달 만인 지난해 8월 국가정보원 법률특보에 임명됐다. 특검팀은 이 부분과 관련해서도 김 여사가 영향력을 행사한 게 아닌지 의심하고 있다.

김 전 부장검사는 지난해 총선 출마를 준비하면서 사업가 박모씨 측으로부터 선거용 차량 대여비를 대납받은 혐의(정치자금법 위반)도 받고 있다.