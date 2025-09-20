출마 기자회견 총리 취임 후 야스쿠니 참배 질문에 “적절히 판단”

[헤럴드경제=안대용 기자] 다음 달 4일 치러질 일본 자민당 차기 총재 선거에서 다카이치 사나에 의원과 함께 양강 후보로 꼽히는 현 내각의 농림수산상 고이즈미 신지로 의원이 20일 한일관계의 진전을 바란다고 밝혔다.

여소야대 상황이지만 자민당이 제1당이고 스펙트럼이 넓은 야당간 결집이 어려워 당 총재를 맡으면 일본 정부의 총리에 취임하게 될 가능성이 매우 높다.

고이즈미 의원은 이날 연 출마 기자회견에서 한일관계에 대한 질문을 받고 “한국은 국제사회의 다양한 과제 대응에서 파트너로서 협력해가야 할 중요한 이웃 나라”라며 이처럼 말했다.

그는 “한일 관계와 한미일 협력의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “정상 차원에서도 셔틀 외교를 계속하고 정상 간 신뢰 관계를 구축해 양국 관계를 한층 더 진전해 가고자 한다”고 밝혔다.

하지만 고이즈미 의원은 야스쿠니 신사 참배와 관련해서는 “(의원) 당선 이후 매년 참배하는 데 대해 문제없냐는 지적도 있지만 어디라도 나라를 위해 목숨을 건 분에 대한 존경심과 감사의 마음, 평화에 대한 맹세는 당연한 것이 아니겠느냐”고 말했다.

다만 자신이 총리에 취임할 경우 야스쿠니 신사를 참배할지 여부에 대해서는 “적절히 판단할 것”이라고만 답했다.

그의 아버지인 고이즈미 준이치로 전 총리는 재임한 2001년부터 2006년까지 매년 야스쿠니 신사를 참배해 한국 등 주변국과 긴장 관계를 빚었다.

아들 고이즈미 의원 역시 야스쿠니신사를 참배해온 단골 인사로, 올해 8월 15일에는 각료 신분임에도 참배했다.

이날 고이즈미 의원은 2030년도까지 평균 임금을 100만엔(한화 약 945만원) 늘리고 소득세 기초공제도 늘리겠다는 공약을 제시했다.

또 외국인 불법취업과 오버투어리즘 등의 문제를 들어 외국인 정책의 사령탑 기능을 강화할 뜻도 밝혔다.

그는 작년 총재 선거 때 제시한 해고 규제 완화 공약에 대해서는 “국민에게 불안감을 준 것은 사실이어서 반성하고 있다”고 말했다.

고이즈미 의원은 정책 경험이 부족하다는 지적은 받지만 젊고 개혁적인 이미지에 인기를 끌어온 정치인이다.

지지통신이 지난 12∼15일 남녀 2000명을 상대로 진행한 설문 조사에서는 차기 총리에 적합한 인물로 고이즈미 의원을 꼽은 응답자가 23.8%로 가장 많았다. 경쟁자인 다카이치 의원은 21.0%였다.